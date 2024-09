Los hermanos Marley mantienen el legado de su padre con su primera gira en 2 décadas

Los ángeles (ap) — el legado musical de armonía y paz de bob marley ha salido a la carretera con sus hijos, dando vida al mensaje eterno de su difunto padre en una gira por varias ciudades.

Los zapatos del gigante del reggae están siendo ocupados por sus cinco hijos, Ziggy, Stephen, Julian, Ky-Mani y Damian, durante la gira Marley Brothers: The Legacy. Es la primera vez que los hermanos se presentan juntos en una gira en dos décadas.

Los hijos de Marley honran su trabajo, interpretando alrededor de 30 de las canciones de su padre, incluidos éxitos masivos como “No Woman, No Cry”, “Could You Be Loved”, “Is This Love” y “Three Little Birds”. La gira de 22 fechas comenzó en Vancouver y concluirá a principios de octubre en Miami.

“Esto fue muy importante”, dijo Ziggy acompañado por sus hermanos Stephen y Julian a su lado después de un ensayo reciente en Los Ángeles. El galardonado con varios premios Grammy dijo que era importante para ellos encontrar colectivamente tiempo en sus apretadas agendas y rendir homenaje a su padre, quien cumpliría 80 años en febrero de 2025.

“Cuando surja la oportunidad, podemos reunirnos, apreciarla y apreciarlo”, continuó. “Esa es la gran parte de esto: poder hacer esto juntos. El tiempo avanza”.

Los Marley Brothers tienen sus propios sonidos reggae, pero encontraron la manera de mezclarlo todo. Han actuado juntos desde la infancia y tuvieron una actuación de Red Rocks en Colorado el año pasado. Dos o tres han subido al escenario en otros espectáculos, como cuando Damian y Stephen actuaron en el Hollywood Bowl el mes pasado.

Julian dijo que años de colaboración han fomentado una profunda sinergia musical entre sus hermanos, una extensión natural de su linaje compartido.

“Su mensaje va más allá de las barreras. Rompe barreras”, dijo Julián. “No importa a qué país vayas, la gente necesita el mismo mensaje. Por eso esto es tan eterno. Sin fin. Esa es la razón por la que estamos aquí y hacemos esta misión”.

Marley surgió de Trench Town, en Kingston, Jamaica, para alcanzar el estatus de superestrella en la década de 1970 con éxitos como “Get Up, Stand Up” y “I Shot the Sheriff”. Sus letras, que promueven la justicia social y la unidad africana, lo convirtieron en un ícono mundial antes de morir de cáncer en 1981 a los 36 años.

El legado de Marley ha perdurado a través de varios proyectos, incluida una exhibición inmersiva en Nueva York y su película biográfica “Bob Marley: One Love”, que debutó en el número 1 en la taquilla en febrero.

El domingo, a los hermanos se les otorgó una distinción que declaraba el 22 de septiembre como el “Día de los Hermanos Marley” en el distrito de Queens de Nueva York.

Sus hijos han mantenido el recuerdo de su padre mientras forjan sus propios caminos exitosos, incluido Julian, quien ganó su primer Grammy en febrero.

Ziggy y Stephen han ganado ocho Grammy cada uno; Damian se ha llevado a casa cinco trofeos y Ky-Mani ha recibido una nominación.

Junto con la gira, Stephen dijo que están buscando trabajar en un nuevo álbum juntos e impulsar el mensaje de positividad de su padre. Señaló que llevará algún tiempo, pero que aspiran a tenerlo “listo en un futuro cercano”.

“El mensaje en la música es de lo que realmente se trata”, dijo Stephen, quien curó el repertorio de la gira. “Para mí, ese mensaje es muy necesario ahora. Nuestro padre es uno de esos poderosos que transmitió este mensaje. Por eso estamos aquí”.

