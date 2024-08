Los influencers pelean con periodistas por espacio y acceso en la convención demócrata

Por Stephanie Kelly

CHICAGO, 21 ago (Reuters) - Decenas de influencers de las redes sociales luchan contra los periodistas por el acceso, el espacio de trabajo y el prestigio en la convención nacional que el Partido Demócrata celebra esta semana, en la que cuenta con los videos virales de Internet para impulsar las aspiraciones presidenciales de Kamala Harris.

La Convención Nacional Demócrata ha acreditado a más de 200 "creadores de contenidos" para los cuatro días de celebración de Harris en el United Center, sede de los equipos de baloncesto y hockey de Chicago.

Es la primera vez que una convención demócrata adopta el poder de los usuarios de YouTube, TikTok e Instagram, que llegan directamente a decenas de millones de estadounidenses, muchos de ellos votantes jóvenes que no leen ni ven las noticias tradicionales.

"Estamos dando a los creadores un asiento en primera fila de la historia", dijo Matt Hill, director senior de comunicación de la convención.

El panorama de los medios y la información ha cambiado considerablemente desde 2016, con el auge de plataformas de redes sociales como TikTok, dijo un funcionario de la convención para apoyar la decisión.

En 2023, el 83% de los adultos estadounidenses utilizaban YouTube, el 68% Facebook, el 47% Instagram y el 33% TikTok, según Pew Research Center. La mitad de los adultos estadounidenses obtienen noticias a menudo o a veces de las redes sociales, según Pew.

A diferencia de los miles de periodistas de periódicos, sitios web de noticias y cadenas de radio y televisión, los influencers reciben ayuda del DNC para conectar con los líderes demócratas.

Los influencers tienen acceso a una sala para creadores en el United Center y a una plataforma para creadores en la planta de la convención, donde pueden crear contenidos de video.

Según otro estudio de Pew, el asediado sector del periodismo, que ha perdido decenas de miles de puestos de trabajo debido a la reducción de costos y la consolidación durante más de una década, ha visto reducido su espacio en la convención en comparación con convenciones anteriores.

"Estas son las peores condiciones de trabajo de las 20 convenciones que he cubierto", declaró Jonathan D. Salant, subdirector de política del Pittsburgh Post-Gazette.

"No podemos acercarnos a las cabinas de televisión para entrevistar a la gente. Y los asientos/espacios de trabajo que reservan están tan altos que no son seguros", publicó en X Andrew Feinberg, corresponsal de The Independent en la Casa Blanca.

Qondi Ntini, una influencer que fundó el Thirst for Democracy Fund en apoyo de Harris, publicó una serie de fotos y videos para sus 47.400 seguidores en X y casi 14.000 en TikTok.

Sus publicaciones en X la muestran en la convención, riéndose con el senador Raphael Warnock de Georgia, posando con un ayudante del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y escribiendo sobre la lista de oradores repleta de estrellas en la sesión del lunes por la noche.

"Nadie está sustituyendo a nadie", dijo el estratega digital de la campaña de Harris, Rob Flaherty, en relación con los medios tradicionales y los creadores de contenidos en un evento de Politico.

"Como los votantes consumen información de más lugares que nunca (...) Desde luego, no esperamos que ninguno de esos creadores que están aquí sean propagandistas de Kamala Harris y Tim Walz", gobernador de Minnesota y compañero de fórmula vicepresidencial de Harris.

Diferentes procesos de edición y publicación

Los influencers y los periodistas tienen procesos de edición y publicación y mandatos diferentes.

Mientras que las organizaciones de noticias tradicionales se ven a sí mismas como difusoras neutrales de la actualidad, con editores y normas de comprobación de hechos, los creadores de contenidos tienen un punto de vista y suelen confiar en sí mismos para cualquier control y equilibrio.

"Soy muy partidista", afirma Josh Helfgott, creador de contenidos sobre temas LGBTQ+ y partidario de la candidatura a la presidencia de la vicepresidenta Harris. "No hay duda de que los creadores aquí invitados apoyan a Kamala, en su mayoría, al menos todos los que he conocido".

En lo que respecta a la información que difunde a sus 5,5 millones de seguidores en TikTok (es decir, aproximadamente la mitad de la tirada del New York Times), Helfgott afirma: "Soy el editor, soy el escritor, soy el narrador, soy el relaciones públicas".

Los medios de comunicación tradicionales han sido acusados de parcialidad a lo largo de la historia, y han sido particularmente vilipendiados por los conservadores en los últimos años, con el candidato republicano Donald Trump llamándolos "enemigos del pueblo" y "noticias falsas".

Muchos estadounidenses de izquierda, por su parte, afirman que la cobertura informativa de la corriente dominante sobre Harris en particular es sexista y desequilibrada.

Pero Fabian Fellmann, corresponsal en Estados Unidos del diario suizo Tages-Anzeiger y del alemán Süddeutsche Zeitung, como muchos en el sector, no cree que la creación de contenidos sea un sustituto justo.

"Consiguen visitas en sus plataformas", dijo, hablando con Reuters junto a la plataforma de creadores en la planta de convenciones del United Center. "Consiguen clics. Obtienen ingresos por publicidad. Nosotros somos periodistas. Obtenemos un salario que es independiente de lo que escribimos".

"Supongo que esa es la nueva realidad", añadió.

Según Daniel Kreiss, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, los videos virales de los influencers en redes sociales como Instagram y TikTok pueden ayudar a despertar el entusiasmo entre votantes que quizá no estén tan interesados en la política.

También pueden contribuir a que una campaña atraiga a los votantes más jóvenes.

"Tanta gente se informa en las redes sociales que yo formo parte de una gran red de creadores que hacen un buen trabajo informando a todo el mundo, independientemente de sus opiniones políticas, ¿no?", dijo Carlos Eduardo Espina, cuyos videos en español para la comunidad inmigrante latina han atraído a 10,2 millones de seguidores en TikTok.

Los demócratas, y en particular la campaña de Harris, ya han recurrido a la viralidad en este ciclo electoral.

La sensación del pop británico Charli XCX bautizó a la vicepresidenta con el apodo de "brat" (mocosa), igual que el título de su último álbum, y el cumplido se disparó, con la campaña de Harris adoptando la estética verde lima del álbum para su cuenta X "Kamala HQ".

Eve, una influencer presente en la convención que no facilitó su apellido por motivos de seguridad, dijo que la cobertura que ella y su cocreadora Pari harán esta semana incluirá la explicación de la agenda del Partido Demócrata en lo que se refiere a los derechos reproductivos.

Llevaba una gorra con un estampado de camuflaje en la que se leía: "Harris, Walz". Dijo que recibió el sombrero en un acto del DNC celebrado ese mismo día para creadores.

"Llegamos especialmente a los jóvenes", dijo Eve. "Mi esperanza es que sí, que tengamos un gran efecto" en las elecciones de noviembre. (Reporte de Stephanie Kelly en Chicago; reporte adicional de Trevor Hunnicut y Aleksandra Michalska; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters