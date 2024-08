Los jueces franceses sopesan el siguiente paso en la investigación sobre dúrov

PARÍS, 28 ago (Reuters) - Los jueces de instrucción franceses tienen previsto decidir este miércoles si someten al jefe de Telegram, el ruso Pável Dúrov, a una investigación formal tras su detención en el marco de un caso sobre la delincuencia organizada en la aplicación de mensajería. La detención de Dúrov el sábado por la noche, cuando aterrizaba en un avión privado en un aeropuerto cercano a París, ha puesto en el punto de mira la responsabilidad penal de los proveedores de aplicaciones y ha desencadenado un debate sobre dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza la aplicación de la ley.

Con cerca de 1.000 millones de usuarios, Telegram es especialmente importante en Rusia, Ucrania y las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Estar bajo investigación formal en Francia no implica culpabilidad ni conduce necesariamente a juicio. Pero demuestra que los jueces consideran que el caso tiene fundamento suficiente para seguir adelante con la investigación. Las investigaciones pueden durar años antes de ser enviadas a juicio o archivadas. En caso de que Dúrov, que se encuentra bajo custodia policial desde su detención, sea sometido a una investigación formal, los jueces decidirán también si lo ponen en prisión preventiva. Uno de los factores que tendrán en cuenta es si podría intentar huir. Según una fuente de la fiscalía de París, es probable que a última hora del miércoles se publique una actualización de la investigación. La investigación global se dirige en esta fase contra personas no especificadas. Se centra en la presunta complicidad en delitos como la gestión de una plataforma en línea que permite transacciones ilícitas, la posesión de imágenes de abusos sexuales a menores, el tráfico de drogas, el fraude, la negativa a facilitar información a las autoridades y la prestación de servicios criptográficos a delincuentes, según los fiscales. La fiscalía no precisó de qué delito o delitos podría ser sospechoso el propio Dúrov. El abogado francés de Dúrov no respondió a las repetidas peticiones de Reuters de comentarios a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Su arresto, que el presidente Emmanuel Macron dijo que no tenía motivaciones políticas, ha dañado aún más las ya tensas relaciones diplomáticas entre Rusia y Francia, que ha apoyado a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Dúrov fue detenido a las 20.00 horas (1800 GMT) del sábado, y su detención puede durar 96 horas -o un máximo de cuatro días- antes de que los jueces decidan si lo someten o no a una investigación formal. (Información de Dominique Vidalon, Ingrid Melander, Tassilo Hummel; edición de Kevin Liffey; editado en español por Mireia Merino)

Reuters