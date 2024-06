Los laboristas británicos no concederán nuevas licencias de exploración de petróleo y gas

MANCHESTER, Inglaterra, 13 jun (Reuters) - El Partido Laborista británico, en la oposición, dijo el jueves que no concederá licencias para explorar nuevos yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte si gana las elecciones generales del mes que viene.

"No concederemos nuevas licencias para explorar nuevos yacimientos porque no reducirán ni un céntimo las facturas, no nos darán seguridad energética y solo agravarán la crisis climática", afirmó el partido en su manifiesto político.

Sin embargo, afirmó que no revocaría las licencias existentes y que se asociaría con las empresas para gestionar los yacimientos durante toda su vida útil.

A tres semanas de las elecciones, los sondeos apuntan a que los laboristas ganará con comodidad. (Reporte de Elizabeth Piper, Alistair Smout y Mubija M. Editado en español por Javier López de Lérida)

