Los mallorquines viven en caravanas mientras los turistas acaparan las viviendas

Por Horaci Garcia

Palma de mallorca, españa, 23 jul (reuters) - pilar hernando vive en una caravana a las afueras de palma de mallorca y se ducha en el polideportivo local.

A sus 45 años, Hernando, que ha tenido dificultades para encontrar trabajo en bares y restaurantes, afirma que no puede permitirse pagar los precios de los alquileres, que han subido considerablemente debido, en parte, al auge del turismo en la isla española.

Hernando asegura que, menos los salarios, todo sube: los precios, los alquileres y todo en general.

Es una de los muchos mallorquines que se han visto obligados a vivir en caravanas aparcadas en campamentos improvisados tras haber sido excluidos del mercado de la vivienda por unos propietarios que prefieren alquilar a turistas. La tendencia ha provocado protestas en la isla, así como en Barcelona, la ciudad más visitada de España, y en otras localidades. El domingo pasado, unos 10.000 manifestantes participaron en una concentración contra el turismo de masas en Palma de Mallorca.

La ciudad cuenta con tres de estos emplazamientos para caravanas. Las autoridades locales han habilitado un sistema de reciclado, pero sus residentes afirman que sólo hay un lugar en la isla para eliminar las aguas residuales. Dicen que no se les permite abrir las ventanas ni colocar una mesa fuera porque están aparcadas en un espacio público. La policía les ha amenazado con multas, mientras que la administración local les ha dicho que no puede proporcionarles más instalaciones y les ha remitido a los servicios sociales. El Gobierno balear no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Expulsados del país los activistas contra el turismo en españa afirman que los visitantes encarecen el precio de la vivienda y hacen que los residentes no puedan permitirse vivir en el centro de las ciudades. españa recibió 33 millones de viajeros internacionales hasta mayo, un 14% más que en el mismo período de 2023.

Después de Cataluña, Baleares fue la segunda región española más visitada por los turistas el año pasado, atrayendo a 14,4 millones de veraneantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el turismo genera el 45% del producto interior bruto balear, según Exceltur.

Pero los visitantes se decantan cada vez más por alquilar casas de vacaciones a través de aplicaciones como Airbnb cuando viajan, lo que llevó a un aumento del 24% de los alquileres a corto plazo por parte de turistas extranjeros entre marzo y mayo, dijo Exceltur.

En las islas, los alquileres han subido un 158% en la última década, el mayor incremento de España, según la web de anuncios inmobiliarios Fotocasa.

El alquiler medio de un apartamento de 80 metros cuadrados en el archipiélago español era de 1.447 euros (1.570 dólares) el mes en junio, según Fotocasa. En comparación, el salario medio mensual en España es de 1.925 euros, según el INE.

Aina Anamaria, de 48 años, pidió un préstamo para comprar una autocaravana que paga en cuotas mensuales de 323 euros, aproximadamente la mitad del salario de 700 euros que percibe por trabajar en una tienda. Alquilar una habitación en un apartamento de la isla suele costar entre 400 y 500 euros, explica.

Anamaria dijo que no hay forma de describir cómo tienen que vivir así en su propia isla.

(1 dólar = 0,9204 euros) (Información de Horaci Garcia y Charlie Devereux; información adicional de Corina Pons; redactado por Charlie Devereux, Andrei Khalip y Angus MacSwan; editado en español por Mireia Merino)

Reuters