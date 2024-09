Los musulmanes estadounidenses se pasan a jill stein en un potencial revés para kamala harris

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - Los votantes árabe-americanos y musulmanes enfadados por el apoyo estadounidense a la ofensiva israelí en Gaza están rechazando a la demócrata Kamala Harris en la carrera presidencial para apoyar a la candidata de un tercer partido, Jill Stein, con cifras que podrían privar a Harris de la victoria en los estados disputados que decidirán las elecciones del 5 de noviembre. Una encuesta del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas publicada este mes mostraba que en Michigan, donde reside una importante comunidad árabe-estadounidense, el 40% de los votantes musulmanes apoyaban a Stein, del Partido Verde. El candidato republicano, Donald Trump, obtuvo el 18%, mientras que Harris, vicepresidenta de Joe Biden, quedó por detrás con el 12%.

Stein también aventaja a Harris entre los musulmanes de Arizona y Wisconsin, estados disputados con importantes poblaciones musulmanas en los que Biden derrotó a Trump en 2020 por estrechos márgenes. Harris fue la favorita de los votantes musulmanes en Georgia y Pensilvania, mientras que Trump se impuso en Nevada con un 27%, justo por delante del 26% de Harris, según la encuesta del CAIR realizada entre 1.155 votantes musulmanes de todo el país. Todos son estados disputados que han oscilado en márgenes estrechos en elecciones recientes. Biden ganó el voto musulmán en 2020, acreditado en algunos sondeos a pie de urna con más del 80% de su apoyo, pero el respaldo de los musulmanes a los demócratas ha caído bruscamente desde la acción de casi un año de Israel en Gaza. Alrededor de 3,5 millones de estadounidenses declararon tener ascendencia de Oriente Medio en el censo de Estados Unidos de 2020, el primer año en que se registraron estos datos. Aunque representan alrededor del 1% de la población total de Estados Unidos, de 335 millones, sus votantes pueden resultar cruciales en una carrera que los sondeos de opinión muestran reñida.

El martes, Harris pidió el fin de la guerra entre Israel y Gaza y la devolución de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza. También dijo que Israel no debe volver a ocupar el enclave palestino y apoyó una solución de dos Estados. Sin embargo, en reuniones a puerta cerrada celebradas en Michigan y otros lugares, los responsables del equipo de campaña de Harris han rechazado los llamamientos a detener o limitar los envíos de armas estadounidenses a Israel, según afirman líderes comunitarios. "Décadas de organización comunitaria, compromiso cívico y movilización no se han traducido en ningún beneficio", afirmó Faye Nemer, fundadora de la Cámara de Comercio Estadounidense MENA, en Michigan, para promover el comercio de Estados Unidos con Oriente Medio.

"Formamos parte del tejido de este país, pero nuestras preocupaciones no se tienen en cuenta", afirmó. Stein está haciendo una campaña agresiva sobre Gaza, mientras que los representantes de Trump se reúnen con grupos musulmanes y prometen una paz más rápida que la que puede ofrecer Harris. El equipo de campaña de Harris no quiso hacer comentarios sobre la dinámica cambiante; los responsables de de campaña para comunidades musulmanas no estaban disponibles para ser entrevistados.

La candidatura de Stein en 2016 terminó con poco más del 1% del voto popular, pero algunos demócratas la culparon a ella y al Partido Verde de restar votos a la demócrata Hillary Clinton. Los encuestadores no dan a Stein ninguna posibilidad de ganar en 2024.

Pero su apoyo a un alto el fuego permanente en Gaza, a un embargo de armas inmediato de Estados Unidos a Israel y a los movimientos estudiantiles para obligar a las universidades a desinvertir en armamento la han convertido en una estrella en los círculos propalestinos. Su compañero de fórmula, Butch Ware, profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara, es musulmán. Este mes, Stein intervino en la ArabCon de Dearborn (Michigan), una reunión anual de estadounidenses de origen árabe, y apareció en la portada de The Arab American News bajo el titular "La elección 2024" La semana pasada, en una entrevista con The Breakfast Club, un programa de radio neoyorquino, dijo: "Cada voto emitido para nuestra campaña es un voto contra el genocidio", una acusación que Israel niega.

(Información de Andrea Shalal; edición de Heather Timmons y Howard Goller; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

