Los países de la mancomunidad debaten las reparaciones por la esclavitud y el cambio climático

Por James Redmayne y Catarina Demony

APIA, 24 oct (Reuters) - Los líderes de la Mancomunidad de Naciones se reunieron el jueves antes de la cumbre que se celebrará en Samoa, en el Pacífico Sur, en la que se debatirá sobre el cambio climático y la cuestión de las reparaciones por el papel de Reino Unido en la esclavitud transatlántica. El rey Carlos III, jefe de la agrupación, se encuentra entre los representantes de 56 países, la mayoría con raíces en el imperio británico, que asisten a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones que comenzó el lunes. Más de la mitad de los miembros de la Mancomunidad son países pequeños, muchos de ellos islas de baja altura y en peligro por la subida del nivel del mar causada por el cambio climático. Entre ellos se encuentra Tuvalu, cuyo ministro de Cambio Climático, Maina Vakafua Talia, instó a la agrupación a esforzarse por alcanzar el objetivo de calentamiento de 1,5 ºC del Acuerdo de París, calificando los nuevos proyectos de combustibles fósiles de "sentencia de muerte" para su país.

"Pedimos a nuestros socios más ricos que se alineen con este objetivo y no aviven las llamas de la crisis climática con la expansión de los combustibles fósiles", afirmó. Se espera que los líderes de las islas emitan una declaración sobre la protección de los océanos en la cumbre, en la que el cambio climático será uno de los temas centrales de debate. "El cambio climático es una amenaza existencial", dijo en rueda de prensa la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, tras reunirse con sus homólogos.

"Es la primera amenaza para la seguridad nacional. Es la amenaza económica nº 1 para los pueblos del Pacífico y para muchos miembros de la Mancomunidad".

Zambia fue uno de los países africanos que advirtió de los crecientes impactos del cambio climático, incluidos los efectos sobre la seguridad alimentaria, añadió. El jueves se mostrará a Carlos el impacto de la subida del nivel del mar, que está obligando a la población a desplazarse tierra adentro, dijo un alto cargo samoano. Las temperaturas oceánicas están aumentando en las islas del Pacífico a un ritmo tres veces superior al mundial, dijo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, lo que deja a sus habitantes "singularmente expuestos" al impacto de la subida del nivel del mar. La primera ministra de Samoa, Fiame Naomi Mata'afa, dio la bienvenida a los líderes reunidos en un banquete, entre los que se encontraban el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ataviado con una colorida camisa "bula", mientras que su homólogo británico, Keir Starmer, vestía un traje oscuro.

Impulso a las reparaciones en la agenda también figura la exigencia de que reino unido pague indemnizaciones o repare de otro modo la esclavitud transatlántica, una antigua reivindicación que ha cobrado fuerza recientemente en todo el mundo, en particular entre la comunidad del caribe (caricom) y la unión africana. el lunes, starmer dijo que reino unido no pondría sobre la mesa en la cumbre la cuestión de las reparaciones por la esclavitud y que no se disculparía, pero que estaba abierto a dialogar con los líderes que quisieran hacerlo. quería "mirar hacia delante en lugar de mirar hacia atrás", dijo a los periodistas. pero una fuente de caricom familiarizada con el asunto dijo a reuters que la reunión de la mancomunidad presentaba una "importante oportunidad" para el diálogo sobre reparaciones y que la región, que agrupa a países como barbados y jamaica, plantearía allí la cuestión. eric phillips, de la comisión de la caricom encargada de pedir reparaciones a antiguas potencias coloniales como reino unido, francia y portugal, dijo que no entendía la relevancia de la mancomunidad si starmer "adopta este cruel enfoque". sin embargo, según kingsley abbott, director del instituto de estudios de la mancomunidad de la universidad de londres, que asiste a la cumbre, se están celebrando debates "entre bastidores" en samoa. el ministro de asuntos exteriores de bahamas, frederick mitchell, dijo a la bbc que en el borrador de conclusiones de la cumbre había párrafos en los que se pedía un debate sobre las reparaciones y añadió: "los países de la caricom quieren que se inicie la conversación". los que se oponen al pago de reparaciones afirman que los países no deben ser considerados responsables de agravios históricos, mientras que los que están a favor afirman que el legado de la esclavitud ha dado lugar a una enorme y persistente desigualdad racial en la actualidad.

"Siempre que los afectados por atrocidades pidan hablar, debería haber voluntad de sentarse y escuchar", afirmó Abbott.

Entre los siglos XV y XIX, al menos 12,5 millones de africanos fueron secuestrados y llevados a la fuerza por barcos y mercantes europeos y vendidos como esclavos. Los que sobrevivieron a los brutales viajes acabaron trabajando en plantaciones en condiciones inhumanas en América, sobre todo en Brasil y el Caribe, mientras otros se lucraban con su trabajo. (Información de James Redmayne en Apia y Catarina Demony en Londres; escrito por Alasdair Pal; edición de Raju Gopalakrishnan y Clarence Fernández; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

