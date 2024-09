Los rendimientos de los bonos de la eurozona caen por cuarto día antes del empleo de eeuu

LONDRES, 6 sep (Reuters) - Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro caían el viernes por cuarto día consecutivo, mientras los inversores esperaban un nuevo informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos. Los datos de esta semana apuntan a una ralentización de la economía estadounidense, con un aumento de las ofertas de empleo y una debilidad del sector manufacturero. Pero la publicación más importante para los mercados es el informe de creación de empleo de EEUU que se publicará el viernes a las 8.30 a.m. ET (1230 GMT), y se espera que muestre un ligero repunte del empleo en agosto. El rendimiento del bono alemán a 10 años, la referencia para el bloque de la zona euro, caía 2,7 puntos básicos (pb) hasta el 2,18%, su nivel más bajo desde el 22 de agosto. Los rendimientos se mueven de forma inversa a los precios. El rendimiento de los bonos italianos a 10 años bajaba 2,4 puntos básicos, hasta el 3,55%, y la diferencia entre los rendimientos de los bonos italianos y alemanes se mantenía prácticamente sin cambios en 136 puntos básicos. El rendimiento de los bonos alemanes a dos años, más sensible a las expectativas de tipos del Banco Central Europeo, descendía 1,9 pb hasta el 2,276%, el nivel más bajo desde el 5 de agosto. (Información de Harry Robertson; edición de Jamie Freed; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

