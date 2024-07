Los republicanos piden a biden que renuncie a la presidencia tras desistir de la reelección

By David Morgan

WASHINGTON, 21 jul (Reuters) -

Más de una decena de republicanos pidieron el domingo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que renuncie a su cargo después de que puso fin a su intento de reelección, afirmando que su falta de voluntad para seguir haciendo campaña plantea dudas sobre su capacidad para seguir gobernando.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; el senador estadounidense J.D. Vance -recién elegido candidato a vicepresidente de Donald Trump- y otros legisladores instaron al actual mandatario, de 81 años, a abandonar el cargo.

Biden insistió en su comunicado en que terminaría su mandato, que finaliza el 20 de enero de 2025, y sus compañeros demócratas tacharon los llamamientos de "ridículos"

"Si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a las elecciones presidenciales, no está en condiciones de servir como presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto", dijo Johnson, que es el siguiente en la línea de sucesión a la presidencia después de la vicepresidenta Kamala Harris.

Los compañeros demócratas de Biden llevaban semanas pidiéndole que pusiera fin a su campaña tras el desastroso debate del 27 de junio contra el expresidente Trump, en el que a Biden a veces le costaba terminar sus pensamientos.

"Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar seguir siendo presidente?" , se preguntó Vance en X.

Otros, entre ellos el senador republicano Markwayne Mullin, pidieron al Gabinete de Biden que lo destituya invocando la 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es muy poco probable que el gabinete de Biden, compuesto por funcionarios elegidos por el presidente, lo haga.

A una pregunta sobre las peticiones de dimisión, el senador demócrata por Delaware Chris Coons, estrecho colaborador de Biden, dijo: "Me parece ridículo".

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que Biden seguirá en el cargo.

El senador republicano Rick Scott y los representantes Elise Stefanik, Tim Burchett y Mike Waltz también pidieron la dimisión de Biden. (Reporte de David Morgan; contribución de Jeff Mason; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters