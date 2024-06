Luis de la Fuente: "A ver si salimos del debate de Laporte; está perfectamente"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha abogado este viernes por salir "del debate" en torno al central Aymeric Laporte, de quien ha dicho que "está perfectamente" a pesar de que no sea titular en el partido ante Croacia de la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa.

"Aymeric podría jugar, pero habría que arriesgar y hemos decidido no hacerlo. Está entrenando bien estos dos días, al margen del grupo, pero todo el trabajo que teníamos previsto lo estaba haciendo. Está bien, hubiera tenido posibilidades de jugar, pero vamos a esperar cómo evoluciona ya esta semana de cara al jueves. Pero yo creo que, si estaba para jugar mañana, pues entiendo que si todo transcurre con normalidad... estará también", dijo en rueda de prensa.

"No está lesionado, tenía unas molestias. Insisto en que podría jugar mañana y hemos decidido que no asumamos riesgos; no va a jugar mañana por eso, simplemente por protección. Vamos a ver si salimos de ese debate porque, si no, me vais a preguntar; está perfectamente. Ha llegado en el momento adecuado, cuando estaba previsto, cuando yo lo había acordado con él. Está entrenado, motivado, es un granísimo jugador y para mí, hoy, es uno de los mejores jugadores en su puesto", reiteró De la Fuente en la víspera de enfrentarse al equipo croata.

Así, destacó su "mensaje de solidaridad, de equipo, de cohesión, de trabajo conjunto". "Es muy bueno porque individualmente creo que tenemos un talento superior muy importante, y todo eso nos hace más fuertes y trabajamos además como equipo. No como equipo pequeño, sino como un buen equipo. Entonces creo que tenemos mucha categoría, mucha calidad", argumentó el seleccionador de España.

"Representamos a un país, representamos a todos los aficionados que están viviendo y siguiendo a nuestra selección. Me parece que eso ya es motivo de responsabilidad máxima. Y en cuanto al reto, sí, es el más importante que he tenido hasta ahora. Todo lo que he vivido puede tener ciertas similitudes en algunos momentos, pero evidentemente la dimensión que tiene una Eurocopa trasciende en muchas de las situaciones que hemos vivido anteriormente", admitió sobre su rol.

Luego habló sobre Dani Olmo. "También las últimas sesiones las ha completado con total normalidad con el resto de compañeros. Está disponible y se ve las ganas que tiene de jugar, igual que todos. Vamos a valorar mañana, el equipo lo tenemos decidido. Ya veréis mañana si Dani entra o no, pero estaría preparadísimo para salir desde el primer minuto y todo el tiempo que necesitemos oportuno", afirmó al respecto.

"El favoritismo luego hay que demostrarlo en el terreno de juego. Internamente sabemos que somos una gran selección y que tenemos potencial para competir por lo máximo y creo, insisto, que si preguntas a muchos profesionales de otras selecciones pues te dirán que efectivamente es así. Ahora, dicho eso, mañana jugamos contra otra potencial", aludió a la selección de Croacia.

"En esta competición hay muchísima igualdad y estamos los mejores equipos de Europa, casi del mundo. Entonces, hay que estar muy bien, a un nivel altísimo, muy acertado y creo que tenemos potencial suficiente, individual y sobre todo colectivamente, para corresponder a esas expectativas que yo creo que muchas selecciones y muchas profesiones del fútbol nos tienen en cuenta", agregó De la Fuente.

"Si me hablan de esa expectativa, están manejando entre 10.000 y 12.000 espectadores españoles que van a venir al estadio. Yo creo que es un número muy importante, creo que históricamente habrá habido pocas citas en las que seguramente haya habido tal número. Lo que quiero decir es que la gente se motiva, está enganchada", aseguró.

"Nos cuesta todavía ese sentimiento nacional y nos cuesta tenerlo. Lo hemos hablado en diferentes ocasiones, pero yo creo que poco a poco esa es nuestra responsabilidad también, ir transmitiendo a la gente, enganchándole y que sientan ese orgullo de país que genere la motivación para acompañarnos en los desplazamientos. Poco a poco creo que se irá consiguiendo, evidentemente en la victoria eso se consigue de mejor manera", subrayó el entrenador de la 'Roja'.

"Vamos a intentar empezar a dar argumentos a todos los aficionados, que estoy seguro que están ansiosos por acompañarnos. Pues darles motivos para que nos sigan de manera más multitudinaria. Pero en cualquier caso, seguro que vamos a vivir un ambiente fantástico", auguró de cara a ese partido en el Estadio Olímpico de Berlín.

Más tarde comentó la visita que les había efectuado Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): "Vino a darnos apoyo, calma, tranquilidad, más de la que tenemos. Es un lujazo estar como estamos conviviendo y viviendo esta concentración".

"Simplemente vino a darnos apoyo, esa cercanía que siempre ha demostrado con nosotros, en definitiva. No ha marcado ninguna pauta, ni ningún mínimo ni ningún resultado. Él lleva mucho tiempo en el fútbol, sabe cómo es esto, confía ciegamente en los profesionales que estamos trabajando", añadió. "Sabe que nos vamos a dejar la vida por conseguir un gran resultado", apostilló sobre la visita de Rocha a Alemania.

De Lamine Yamal dijo que "es un niño pero con un talento que solo lo tienen los elegidos". "Me gusta decir que están tocados por esa varita de Dios, son muy pocos los que están en esas condiciones y son también gente que en ese mismo apartado debe entender el juego, entender esas situaciones de madurez, de madurar antes, que también les sucede", apuntó.

"Tratamos de darle normalidad a esa situación, pero arroparle porque también hay que explicarle que desde la humildad crecerá mucho más porque sabemos que estos picos tendrá aquí y le alabaréis y diréis que es fantástico y a todo el mundo; y cuando tenga otros momentos que los va a tener que bajará de nuevo al valle, pues la crítica sea feroz", avisó.

"Si no tiene equilibrio, lo pasará mal. Tratamos de educarle en ese contexto, dicho sea de paso. Nosotros reforzamos toda esa educación que recibe en su club, esa formación y aquí se la reforzamos. Pero son futbolistas especiales y que tienen ese toque que les hace diferentes al resto", recalcó De la Fuente sobre el jovencísimo atacante del Barça.

Por último, el seleccionador confesó sentir "fundamentalmente responsabilidad" y también "tranquilidad". "Es lo que venimos haciendo desde siempre, es lo que me conocen mis jugadores, conocen que soy de esta manera y creo que les ayudo mucho, les ayudamos mucho de actuar de esta forma. Afrontamos el partido con mucha ilusión y yo destacaría eso, la palabra ilusión", resaltó el técnico de España.

"Llevamos ya 15 días casi trabajando de una manera excepcional y con compromiso. Ves a los jugadores que están ansiosos, pero hay que darles esa calma porque sabemos todos que es un acontecimiento muy importante. Queremos empezar bien, dar buena sensación, transmitir esa seguridad de que estamos convencidos de que podemos hacer algo importante", concluyó.

Europa Press