Lukashenko cierra filas con Putin y advierte que es "imposible" derrotar a Rusia y Bielorrusia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha advertido de que es "imposible" derrotar al Estado de la Unión --organización supranacional de integración de Rusia y Bielorrusia-- y de que quienes intimiden y amenacen a ambos países "lo lamentarán durante largo tiempo".

"No os metáis con nosotros. Es imposible derrotarnos. Somos invencibles por nuestro espíritu y por el territorio que se extiende desde Brest a Vladivostok. Muchos lo han intentado y han fracasado", ha afirmado Lukashenko, según recoge la agencia de noticias oficial bielorrusa, BELTA.

El mandatario bielorruso ha denunciado la presencia de "más de 30.000 militares, material y armamento" concentrados en Polonia y los países bálticos, cerca de la frontera con Bielorrusia.

"Varsovia ha pedido a la OTAN el despliegue de un sistema logístico multicapa y apoyo de ingeniería para la región. De inmediato surge la pregunta. ¿Para qué? Solo hay una conclusión posible. Están preparándose para algo grande", ha argumentado. Lukashenko también se ha referido a la "alarmante" situación en la frontera con Ucrania, donde "se está concentrando una fuerza militar.

Ante esta acumulación de tropas, ante la posible imposición de sanciones para poner a Bielorrusia y Rusia "al borde de la supervivencia" y ante las "intimidaciones y amenazas", Bielorrusia y Rusia "responderán y su respuesta será lo bastante dura como para que el otro bando lo lamente durante mucho tiempo".

"Nosotros no queremos territorio de otros países. Tenemos bastante ya. Queremos mantenerlo y convertirlo en un lugar mejor. Esos son nuestros objetivos. Sí. Lo repito una vez más por si alguien no lo ha entendido: lo lamentaréis durante mucho tiempo. No es una amenaza, sino una simple advertencia", ha remachado Lukashenko.

Maniobras con rusia

Lukashenko ha destacado además la importancia de las maniobras Resolución Aliada 2022 para reforzar la seguridad de las fronteras de ambos países ante una posible "penetración ilegal de grupos armados en Bielorrusia".

Las maniobras practican el corte de las vías de suministro de armas, munición y otras mercancías para "grupos enemigos subversivos y grupos de reconocimiento".

Las maniobras se desarrollarán entre el 10 y el 12 de febrero y servirán para evaluar la capacidad de respuesta de las fuerzas del Estado de la Unión --Bielorrusia y Rusia-- en las regiones de Obuz-Lesnovski, Osipovichski, Brestski, Gozhski y Domanovski contando con las bases aéreas de Baranovichi, Luninets, Lida y Machulishchi.

"El presidente ruso y yo acordamos en diciembre del año pasado estas maniobras en la frontera occidental del Estado de la Unión y en la frontera sur de Bielorrusia (...). Hoy vemos la necesidad de estas maniobras a gran escala", afirmó Lukasehnko tras una reunión con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas bielorrusas celebrada el 17 de enero.