El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha referido este viernes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como "un ultra de extremaderecha sin sensibilidad con los problemas de los palestinos", al mismo tiempo que ha reprochado a Estados Unidos que no esté exigiendo el fin de la guerra.

"A Netanyahu no le digo nada. Es un l√≠der ultra, de extremaderecha, sin sensibilidad por los problemas de los palestinos. Cree que no significan nada", ha criticado Lula en una entrevista para Al Yazira, a su paso por la cumbre del clima de la ONU que se celebra estos d√≠as en Dub√°i, en Emiratos √Ārabes Unidos.

"Necesita comprender que los palestinos tienen que ser respetados y sus tierras demarcada", ha a√Īadido el l√≠der brasile√Īo, quien en otro momento de la entrevista ha descartado que el actual conflicto en la Franja de Gaza sea ya una guerra convencional, sino m√°s bien un "genocidio" contra el pueblo palestino.

Asimismo, ha reprochado a su homólogo estadounidense, Joe Biden, no estar haciendo lo suficiente para detener la guerra. "No consigo entender cómo Biden, el presidente más importante del mundo, no exige a Israel el fin de la guerra. Ellos tienen mucha influencia sobre Israel y podrían detener la guerra", ha dicho.

Lula ha utilizado nuevamente su altavoz para denunciar la inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que ha criticado por su falta de "cordura" y "autoridad" para hacer frente a este tipo de conflictos. "Ya nadie lo respeta. Sus miembros van a la guerra sin consultar a nadie", ha dicho.

"El mundo est√° sin gobierno, necesitamos un √≥rgano que pueda tomar decisiones. Esta guerra es muestra de la locura, un grupo comete un acto terrorista y el Estado hace todav√≠a algo m√°s serio que el ataque terrorista, hay m√°s de 16.000 muertos, entre ellas 6.500 ni√Īos, 35.000 heridos, hospitales destruidos", ha enumerado.

"Si la ONU tuviese fuerza tendr√≠amos una soluci√≥n de dos Estados, pero desde 1947 no hay paz (...) Yo critico a Ham√°s y s√© que Israel tiene derecho a defenderse, pero eso no significa matar mujeres, ni√Īos e inocentes", ha dicho Lula, en l√≠nea con lo que ha venido diciendo desde el inicio de la respuesta israel√≠.