Macron asegura que los programas de los partidos "extremos" en Francia conducen "a la guerra civil"

Los programas de los "dos extremos" del espectro político francés conducen "a la guerra civil", afirmó el presidente francés Emmanuel Macron el lunes, a seis días de la primera vuelta de las elecciones legislativas.

El dirigente hizo referencia a la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), que junto a sus aliados lidera los sondeos en los comicios con alrededor de un 35 % de intención de voto, y a La Francia Insumisa (LFI), de izquierda radical.

"La respuesta de la extrema derecha" en términos de inseguridad, "remite a la gente a una religión o a un origen" y es así como "divide y conduce a la guerra civil", declaró Macron en el podcast "Génération Do It Yourself".

Por otro lado, LFI propone "una forma de comunitarismo... un poco electoral", "pero que también tiene detrás la guerra civil, porque ante todo remite a las personas exclusivamente a su pertenencia religiosa o comunitaria", añadió.

"Pienso que la Agrupación Nacional y La Francia Insumisa responden a problemas reales", "a una ira real, a una angustia real, la angustia de la persona que dice 'nadie responde a mi problema de seguridad', a la que dice 'no se me reconoce ni se me protege porque soy musulmán'", consideró el presidente centrista.

Pero "en mi opinión responden mal", "incrementando la conflictualidad y la guerra civil", insistió Macron.

El presidente francés, en el poder desde 2017, provocó un sismo político en Francia al adelantar las legislativas, previstas para 2027, después de que RN se convirtiera en la gran ganadora de las elecciones europeas del 9 de junio.

La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP), de la que forma parte LFI, se sitúa segunda en los sondeos para los comicios, con entre un 27% y un 29,5% de intención de voto, por delante de la alianza de Macron, que obtendría alrededor del 20%.

Este adelanto electoral podría obligar al dirigente a compartir el poder con un gobierno de otro color político en una cohabitación.

vl-fff/hgs/pc

AFP