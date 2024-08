Macron se reúne con los líderes de los partidos franceses para intentar nombrar un primer ministro

Por Elizabeth Pineau y Ingrid Melander

PARÍS/TOURS, 23 ago (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne este viernes con líderes de partidos de izquierda, centro y derecha con el objetivo, casi siete semanas después de unas elecciones parlamentarias inconclusas, de dar finalmente al país un nuevo primer ministro.

Quienquiera que sea nombrado por Macron se enfrentará a un duro trabajo, con la aprobación parlamentaria del presupuesto para 2025 como uno de los muchos retos en un momento en el que Francia se encuentra bajo la presión de la Comisión Europea y de los mercados de bonos para reducir su déficit. Quién se convertirá en primer ministro, y si logrará que una Asamblea Nacional indecisa respalde las reformas, sigue siendo una incógnita. La apuesta de Macron de convocar unas elecciones parlamentarias anticipadas resultó contraproducente, ya que su coalición centrista perdió decenas de escaños en los comicios del 30 de junio y el 7 de julio, que desembocaron en una Asamblea Nacional indecisa. El Gobierno del primer ministro saliente, Gabriel Attal, dirigió Francia durante los Juegos Olímpicos de París en calidad de interino. Pero la pausa ha terminado, y Macron nombrará a un primer ministro después de estas conversaciones, que continuarán el lunes, dijo su oficina. Macron ha ignorado hasta ahora a la candidata acordada por la alianza de izquierdas, el Nuevo Frente Popular (NFP), que encabezó la votación, señalando que, a pesar de ser los primeros, están lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En su lugar, ha pedido a los líderes que lleguen a acuerdos que trasciendan las líneas de partido para formar un Gobierno que cuente con una mayoría sólida. "Frente a este Parlamento de minorías, es necesario que los líderes políticos se lleven bien", dijo un cargo de la oficina de Macron en el Elíseo. Las elecciones "obligan a todos a cambiar de táctica y entrar en una lógica de coalición". El NFP quiere que su candidata Lucie Castets, una funcionaria de 37 años, sea nombrada primera ministra. "Recordaremos al presidente su obligación de respetar la elección de los franceses", dijo Castets en un mitin en la ciudad de Tours, en el oeste de Francia, a última hora del jueves. "Ganamos esas elecciones, le guste o no a Emmanuel Macron", dijo la líder de Los Verdes, Marine Tondelier, en el mismo mitin. El líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, cuyo partido también pertenece a la alianza NFP, dijo el viernes que no nombrar a Castets desencadenaría una grave crisis. Pero las posibilidades de que Castet consiga el puesto son escasas. Una fuente cercana a Macron dijo a Reuters a principios de este mes que el presidente cree que el centro de gravedad de la nueva Asamblea Nacional está en el centro o en el centro-derecha. Otros posibles candidatos son un presidente regional conservador, Xavier Bertrand, y el ex primer ministro socialista Bernard Cazeveuve, según las fuentes. Varios medios de comunicación franceses mencionaron recientemente a Karim Bouamrane, alcalde socialista de un empobrecido suburbio de París, como otro posible nombre.

Macron tiene un historial de primeros ministros inesperados. Según la Constitución francesa, Macron es libre de nombrar a quien quiera, aunque deberá ser capaz de superar las mociones de censura de la oposición. (Información de Ingrid Melander en Tours y Elizabeth Pineau en París; información adicional de Benoit Van Overstraeten; edición de Michael Perry; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters