Maduro afirma que González Urrutia le pidió "clemencia" para salir de Venezuela

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que su rival en las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, le pidió "clemencia" para lograr su salida de Venezuela rumbo a España.

"Al final me da pena ajena, que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué", lanzó Maduro al referirse a los señalamientos del exdiplomático de 75, que dijo haber sido "coaccionado" por autoridades venezolanas para su exilio.

AFP