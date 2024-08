Manchester city ficha de nuevo al excapitán gundogan

Por Lori Ewing

MANCHESTER, Inglaterra, 23 ago (Reuters) - Ilkay Gundogan está de vuelta con el Manchester City, ya que el vigente campeón de la Premier League recontrató el viernes a su excapitán con un contrato de un año, con opción a 12 meses más.

El alemán de 33 años dejó el City por el Barcelona en 2023, en un traspaso gratuito después de liderar al equipo de Pep Guardiola al triplete.

Gundogan podría estar disponible para el partido del sábado contra el Ipswich Town en el Etihad Stadium.

"Mis siete años en el Manchester City fueron una época de pura satisfacción para mí, tanto dentro como fuera del campo", dijo Gundogan. "Crecí como persona y como jugador, desarrollé una relación especial con los aficionados del City y disfruté de un éxito increíble. Fue un periodo excepcional de mi vida. Tener la oportunidad de volver aquí significa mucho".

El centrocampista germano regresa tras ganar 14 trofeos importantes con el City, entre ellos cinco títulos de la Premier League y la Liga de Campeones. Aunque tenía contrato con el Barcelona por dos años más, le dijeron que el club no se interpondría en su camino si quería marcharse.

"Después de sólo un año, ya es hora de decir adiós", dijo Gundogan en una publicación en las redes sociales. "Vine aquí para afrontar un nuevo y emocionante reto, y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil. Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, me entristece un poco menos".

Gundogan disputó 51 partidos la temporada pasada, ayudando al Barça a terminar segundo en la Liga española.

"Todo el mundo sabe el respeto que tengo por Pep: es el mejor entrenador del mundo y trabajar con él cada día te hace mejor jugador", afirmó. "Te sientes constantemente desafiado, que es lo que quiere cualquier profesional. Estoy deseando volver a trabajar con él. Sinceramente, no veo la hora de volver a vestir la camiseta del City".

(Editado en español por Carlos Serrano)

