Manchester City gana al Chelsea en el primer gran duelo de Premier League

El Manchester City, campeón de las cuatro últimas ediciones de la Premier League, inició su temporada liguera 2024-2025 con una victoria por 2-0 en el terreno de otro de los grandes del país, el Chelsea, donde debutaba su nuevo entrenador, Enzo Maresca.

El noruego Erling Haaland (minuto 18) y el croata Mateo Kovacic (84) firmaron los tantos de los 'Citizens' en Stamford Bridge, en un partido en el que los hombres de Josep Guardiola demostraron que arrancan ya plenamente concentrados.

"No me espera hacer un partido así. Sé de qué son capaces estos chicos, pero es el primer día y nos falta entrenamiento. No podéis imaginar cómo de privilegiado me siento de poder compartir esto con este increíble grupo de jugadores", declaró el técnico catalán.

Gracias a esta victoria en el choque estelar de la primera jornada, el City, que el pasado fin de semana conquistó la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), se suma al grupo de equipos que por ahora acumula 3 puntos después de ganar sus partidos de la primera jornada: Brighton, Arsenal, Liverpool y Manchester United.

De todos ellos, el líder provisional sigue siendo el Brighton por una mejor diferencia de goles, al haberse impuesto por tres tantos (3-0) en su enfrentamiento con el Everton.

Ya solo queda un partido para completar la primera fecha inglesa, la visita del Tottenham al Leicester el lunes.

- Festejo discreto de Kovacic -

Este domingo, el City consiguió controlar desde el principio el partido en su visita a Londres y especialmente desde el tanto de Haaland, máximo anotador de la Premier League en las dos últimas temporadas.

El atacante noruego aprovechó un centro de Jeremy Doku, resistió el acoso de la defensa y consiguió poner el balón lejos del alcance del arquero español Robert Sánchez con un toque en forma de globo con la zurda (18, 1-0).

El Chelsea no se amilanó y plantó batalla al City, en busca del empate. Los 'Blues' reclamaron además penales no pitados en varios momentos.

Cuando más presionaban en busca del 1-1, llegó el 2 a 0 para el City gracias a una gran jugada de Kovacic que éste culminó con un certero disparo (84). El jugador balcánico apenas festejó el tanto por su pasado en el Chelsea.

Enzo Maresca, que sustituyó al técnico argentino Mauricio Pochettino en el banquillo del Chelsea, perdió así su primer partido oficial en el equipo frente a un Guardiola del que fue adjunto en el City.

"Creo que hicimos un buen partido. Competimos bien y estuvimos a un nivel similar, si no incluso mejor. Rendimos bien, pero no aprovechamos las oportunidades", lamentó el entrenador italiano.

En ausencia de Reece James, Maresca confió el brazalete de titular al argentino Enzo Fernández. Una muestra de confianza después de los momentos complicados que vivió el jugador por las críticas recibidas tras entonar una canción considerada racista dentro de los festejos por el título en la Copa América conseguido a mediados de julio con la Albiceleste en Miami.

Por parte de Guardiola, fue titular el brasileño Savinho, que destacó el pasado curso en el Girona, pero fue sustituido por un problema físico en el final de la primera mitad.

- Brentford gana sin Toney -

Este domingo se disputó otro partido en la liga inglesa, en el que el Brentford se impuso en un derbi londinense al Crystal Palace por 2-1.

Bryan Mbeumo abrió el marcador para el Brentford en el 29, tres minutos después de que fuera anulado un soberbio tanto de falta directa de Eberechi Eze para el Palace.

El empate el Crystal Palace llegó en el 56 con un gol en contra de Ethan Pinnock pero el Brentford se impuso con el tanto de Yoane Wissa en el 76, después de un rechace del arquero Dean Henderson.

No jugó en el Brentford su atacante estrella, Ivan Toney, que según la prensa podría recalar próximamente en el fútbol saudita.

"Hay muchas cosas alrededor de Ivan, hay un posible traspaso. Por eso hemos decidido no incluirle en el plantel para el día de hoy", explicó el entrenador del club, Thomas Frank, a Sky Sports.

La operación podría resultar especialmente lucrativa para el Brentford, que no querría de esta forma ponerla en riesgo por una eventual lesión.

