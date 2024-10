Margaret atwood, despreocupada por la ia, prosigue su prolífica carrera literaria

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Tom Little

COPENHAGUE, 28 oct (Reuters) - La célebre escritora canadiense Margaret Atwood, que actualmente está escribiendo sus memorias, declaró en una entrevista que es demasiado mayor para preocuparse por el auge de la inteligencia artificial (IA) y se describió a sí misma como una escritora que sigue pasándolo "bien".

De 84 años, Atwood debutó como poeta en 1961 y publicó su primera novela, "La mujer comestible", en 1969. Desde entonces ha escrito más de 60 libros, entre novelas, cuentos y libros infantiles.

"No soy una escritora que viva pasándola mal y encuentre terriblemente difícil escribir. Probablemente puedan adivinarlo por el número de libros que he escrito", afirma Atwood. "Me lo paso bien".

La escritora habló con Reuters la semana pasada durante su estancia en Dinamarca para recibir el Premio de Literatura Hans Christian Andersen, que lleva el nombre del famoso escritor de cuentos del siglo XIX.

Se mostró relajada sobre el impacto que la IA podría tener en su carrera, estableciendo un contraste con los creativos más jóvenes.

"La IA preocupa a mucha gente. (...) Soy demasiado mayor para preocuparme tanto por estas cosas. Pero si tuviera 30 años, me preocuparía", afirma. "Si fuera diseñadora gráfica, me preocuparía".

El año pasado, revisó poemas y literatura escritos por IA en su nombre. "Hasta ahora, IA es un poeta de mierda. Realmente mala", dijo. "Y tampoco es muy buena escritora de ficción"

La novela distópica de Atwood, "The Handmaid's Tale" (El cuento de la criada), publicada por primera vez en 1985 sobre una dictadura teocrática en Estados Unidos, experimentó un aumento de ventas tras la elección del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en 2016.

En 2019, publicó una secuela, "Los Testamentos", que fue la ganadora conjunta del Premio Booker de ese año.

En la entrevista, Atwood también insistió en sus críticas a Trump, y dijo que estaba muy preocupada por lo que considera sus tendencias autocráticas.

Su último libro, "Old Babes in the Wood" (Perdidas en el bosque), publicado en 2021, ahonda en temas de familia, matrimonio, dolor y pérdida, escrito dos años después de la muerte de su marido, el escritor Graeme Gibson.

De cara al futuro, Atwood afirma:

"Me encanta que la gente me pregunte por el futuro. ¿Qué tienes en mente? ¿Los próximos dos años, los próximos cinco años, los próximos diez años? No lo sabemos. Bueno, ahora mismo estoy escribiendo unas memorias enormes, y sólo incluyo estupideces y catástrofes porque todo lo demás es aburrido". (Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen, edición de Frances Kerry. Editado en español por Natalia Ramos.)

Reuters