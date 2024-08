María Pérez y Álvaro Martín coronan a la marcha española en la Torre Eiffel

España, con María Pérez y Álvaro Martín, conquistó el oro olímpico en la prueba de maratón por relevos mixtos de marcha, este miércoles en París, donde los ecuatorianos Glenda Morejón y Daniel Pintado fueron plata.

La pareja española terminó con un crono de 2h50:31, mientras que la dupla ecuatoriana se quedó a 51 segundos (2h51:22).

El bronce fue para Australia, con Jemima Montag y Rhydian Cowley (2h51:38), pese al ataque final de Kimberly García, que dejó a Perú en la cuarta posición (2h51:56).

Pérez y Martín, de 28 y 30 años, conquistan una nueva medalla después de la plata y el bronce que consiguieron el pasado jueves, respectivamente, en sus pruebas individuales de 20 kilómetros.

Su camino en la marcha ha ido a menudo de manera paralela.

Los dos fueron campeones de Europa en Berlín en 2018 en los 20 kilómetros marcha, su primer gran título internacional. En el Mundial de Budapest-2023, los dos consiguieron sendos dobletes de oros en 20 y 35 kilómetros.

"Es la última medalla que nos faltaba conjuntamente. Este oro cierra un ciclo. Se cierran esos abrazos que empezaron en Berlín, que siguieron en Budapest. Nos faltaba el oro olímpico y ha sido increíble", explicó María Pérez, que la semana pasada fue además plata en la prueba individual de 20 kilómetros en estos Juegos.

Martín había sido bronce en esa distancia en la prueba masculina, el mismo día.

"Yo soy, digamos, el malo del equipo. Ella tiene mucha más calidad que yo", sonrió el marchador extremeño tras la victoria.

- Sin sufrimiento -

El equipo español se mantuvo en la parte delantera en todo momento y pasada la mitad de la prueba Martín quedó en cabeza en solitario con Pintado, al que adelantó hacia el kilómetro 29, para ser el primero en dar el último relevo. Su compañera María Pérez, que resistió en cabeza el resto de la prueba.

Ecuador tenía antes del último relevo dos amonestaciones. Pintado, en el final de su posta, y Morejón en todo el último tramo no quisieron arriesgar para no sufrir la sanción de unos minutos de parón forzado, que hubieran hundido sus opciones.

En la lucha por la tercera plaza, Australia, con Jemima Montag, resistió el bronce ante la presión de una Kimberly García que dejó a Perú a 18 segundos de las medallas.

- Un oro para la historia -

El atletismo suma ya 19 medallas para España en toda su historia olímpica, ocho de las cuales han sido en la marcha.

Los Juegos de París han permitido a la marcha española, con su balance de tres metales (un oro, una plata, un bronce), regresar a un podio olímpico después de veinte años sin conseguirlo, desde que Paquillo Fernández se colgara la medalla de plata en los 20 kilómetros de Atenas-2004.

España no lograba el oro olímpico en atletismo desde Ruth Beitia en el salto de altura de Rio-2016 y solo había sido campeona olímpica en marcha una vez, con Daniel Plaza en los 20 kilómetros de Barcelona-1992.

- La segunda de Pintado -

Ecuador consigue por su parte la séptima medalla olímpica de su historia y la segunda en esta edición, seis días después de que Pintado fuera oro en la prueba individual de 20 kilómetros marcha.

"Los jueces fueron muy determinantes, ya con dos tarjetas no podíamos arriesgar para no perder plata, eso no se podía escapar. Al final, el objetivo no era ganar sino asegurar esa plata. Glenda hizo un trabajo excelente al final para asegurar esa ventaja que habíamos conseguido. Es un trabajo en equipo y va para todo el país", dijo Pintado tras la plata de este miércoles.

Perú, con Kimberly García y César Rodríguez, quedó en el cuarto lugar y México, con Alegna González y Ever Palma, en el quinto.

"Tener dos tarjetas nos limitó. Sin ello creo que en mi parte podría haber acelerado más", lamentó César Rodríguez.

Esta prueba de relevo mixto de marcha es la principal novedad del atletismo en estos Juegos Olímpicos.

La distancia recorrida es la mítica del maratón (42,195 km), dividida en cuatro tramos de aproximadamente 10 km cada uno, el primero y tercero efectuados por el integrante masculino de la pareja y el segundo y cuarto por la competidora femenina.

