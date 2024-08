Marileidy Paulino se corona con oro y récord olímpico

La dominicana Marileidy Paulino deslumbró este viernes en la final de 400 metros de los Juegos Olímpicos de París, logrando el oro con gran autoridad, un año después de haberse coronado campeona mundial.

Fue además con un récord olímpico (48 segundos y 17 centésimas), mejorando en 59 centésimas su mejor marca personal.

Superó así en el podio de la vuelta de pista, todavía mojada por la lluvia caída poco antes, a la bareiní Salwa Eid Naser (48.53) y a la polaca Natalia Kaczmarek (48.98), plata y bronce respectivamente.

"Yo hoy quería un récord mundial o un récord olímpico. Ha sido el olímpico, así que estoy igualmente muy feliz. Me he esforzado mucho y estoy que no me lo creo. Ha sido Dios el que lo ha hecho", dijo Paulino, con su timidez habitual, a su paso por la zona mixta del estadio.

Fue la primera medalla en las pruebas en pista para el atletismo latinoamericano y el segundo título en este deporte en París-2024, después del éxito del ecuatoriano Daniel Pintado en los 20 kilómetros marcha.

Para la República Dominicana es su primer oro en estos Juegos Olímpicos y su tercera medalla, tras los bronces conseguidos por sus boxeadores Yunior Alcántara y Cristian Pinales.

- Tercera medalla olímpica -

La gran eclosión internacional de Paulino se dio precisamente en los anteriores Juegos Olímpicos, cuando se colgó dos medallas de plata, en los 400 metros y en el relevo 4x400 mixto con sus compañeros del equipo dominicano.

En el Mundial de Eugene fue también subcampeona en 400 metros pero oro con el relevo, por lo que se ha confirmado como una presencia inamovible en los grandes podios internacionales.

En los Panamericanos del año pasado en Santiago incluso se llevo cuatro metales, dos de ellos de oro (200 y 4x400 mixto). Y también triunfó el año pasado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

"Ha sido un ciclo olímpico de oro, gracias a la voluntad de Dios. Era la única medalla que faltaba para un ciclo de oro, que he conseguido además en poco tiempo. La verdad es que no tengo palabras para describir cómo me siento", declaró la protagonista de la velada.

- Emulando a Félix Sánchez -

Para el atletismo dominicano, la de este viernes es la sexta medalla olímpica de su historia y la primera de oro para una mujer.

Anteriormente el país había logrado dos títulos olímpicos en este deporte, ambos con Félix Sánchez en los 400 metros vallas (2004, 2012). Los otros metales dominicanos en el atletismo de los Juegos fueron platas, la de Paulino en 400 metros y con el relevo 4x400 m mixto en 2021, y la conseguida por Luguelín Santos en los 400 metros en 2012.

Naser se presentaba como su gran rival en esta final, pero tuvo que conformarse con la plata, en su gran regreso a la primera línea después de cumplir una suspensión por contravenir las reglas antidopaje.

La campeona olímpica de esta distancia, la bahameña Shaunae Miller-Uibo, había quedado eliminada en la primera ronda en la capital francesa, donde abandonó en su serie, después de haber llegado muy mermada físicamente por una lesión.

Dr/mcd

AFP