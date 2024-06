Marsch, dt de canadá, pide actuar sin miedo ante la argentina de messi

19 jun (Reuters) - El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, afirmó que quiere que su equipo no tenga miedo cuando enfrente el jueves a la Argentina de Lionel Messi en su primer partido de la Copa América.

El ex entrenador del RB Leipzig y del Leeds United reconoció, sin embargo, que Canadá podría tener dificultades para limitar el impacto de Messi, ocho veces Balón de Oro, que se espera que sea titular con Argentina, campeona del mundo, en su intento por defender su corona continental.

"Un equipo organizado y disciplinado será importante. Hemos hablado mucho de eso, y luego un equipo agresivo que juegue sin miedo, un equipo que luche por el partido", dijo Marsch en rueda de prensa el miércoles. "El reto con Messi no es sólo su calidad, sino su capacidad para moverse. No aparece siempre en los mismos sitios".

"Es muy inteligente a la hora de llegar por debajo, de moverse por la línea de fondo. Obviamente, siempre que tiene el balón, la forma en que puede empezar a crear combinaciones y aportar confianza, aplomo y calidad al equipo es única, ¿verdad? Eso es lo que le convierte en el mejor jugador que jamás haya existido".

El seleccionador estadounidense, de 50 años, que asumió el cargo el mes pasado tras la salida de John Herdman en agosto, sólo tuvo dos amistosos para preparar el torneo, una derrota 4-0 ante Holanda y un empate 0-0 con Francia.

"He jugado contra él (Messi), he entrenado contra él unas cuantas veces y he tenido algunos éxitos, pero él siempre encuentra la manera de marcar la diferencia porque su capacidad es asombrosa. Así que ése será el reto para nosotros", añadió Marsch.

"La clave pienso que es estar siempre atentos a dónde está y asegurarnos de que no se encuentra en espacios abiertos y de que somos capaces de cerrar espacios e intentar ponérselo difícil".

Canadá también enfrentará a Perú y Chile en el Grupo A.

El torneo reúne a 10 selecciones sudamericanas y seis de la Concacaf en la segunda Copa organizada por Estados Unidos. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México; Editado en español por Javier Leira)

Reuters