Marte usa collar regalado por un fanático y pega su 4to hit en triunfo de Mets sobre Dodgers

NUEVA YORK (AP) — El dominicano Starling Marte caminó a la caja de bateo portando un regalo de un fanático de 12 años.

Con corredores en las esquinas en la octava entrada del quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Marte usó un collar anaranjado, blanco y azul que le entregó Simeon, un niño de 12 años.

El quisqueyano respondió con un sencillo remolcador, su cuarto imparable y la tercera carrera producida en el juego, en la victoria de los Mets de Nueva York por 12-6 sobre los Dodgers, que forzó a un sexto juego en Los Ángeles.

“Generalmente en la octava entrada comienzo a arrojar pelotas a los fanáticos porque quiero que los niños se lleven un pequeño recuerdo. En la quinta un fanático quiso llamar mi atención”, mencionó Marte. “Y en la séptima u octava terminé lanzando la pelota y ellos me regalaron el collar. Y en mi siguiente turno al bate terminé conectando un imparable. Me quedé mirándolo, así que me lo quedé. Fue un momento muy especial”.

Marte, de 36 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas, está bateando para .409 con cuatro carreras impulsadas en la serie y .310 con nueve producidas en 12 juegos de postemporada.

“Ha estado haciendo los collares por un tiempo para sus amigos y había estado tratando durante algunas entradas de darle uno a Starling”, escribió el padre de Simeon, Andrew, mediante un correo electrónico, en el que pidió que no se usara el apellido de la familia. “Estaba muy emocionado cuando lo tomó y se lo puso”.

AP