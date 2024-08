Martín busca en casa una reacción para pelear Mundial de MotoGP a Bagnaia

Sin subir a lo más alto del podio en las últimas seis carreras y pasado ya el ecuador del Mundial de MotoGP, el español Jorge Martín necesita reaccionar y buscar la victoria este fin de semana en el Gran Premio de Aragón si quiere seguir disputando el título al campeón italiano Francesco Bagnaia.

En un campeonato que, con permiso del también italiano Enia Bastianini (tercero con 214 puntos), se ha quedado en un mano a mano entre los dos pilotos que ya se disputaron la corona en 2023, Bagnaia aventaja en la clasificación del Mundial en 5 puntos (275 por 270).

Una mínima renta que no refleja la dinámica de ambos pilotos en las últimas carreras. Bagnaia ganó cinco de los últimos seis Grandes Premios (incluido el último en Austria), mientras que Martín tuvo que conformarse con cuatro segundos puestos y un tercero, una regularidad que le ha permitido, no obstante, no despegarse de su rival en el Mundial.

En la última prueba disputada, hace dos semanas en Austria, el doble campeón del mundo dio un golpe en la mesa con un doblete, ganando la carrera esprint y el Gran Premio, ante un Jorge Martín que pudo salvar los muebles, aunque Bagnaia se ha erigido en el máximo favorito a su propia sucesión.

Ausente la cita de Aragón del calendario en 2023, Bastianini (2022) y Bagnaia (2021) fueron los dos últimos vencedores en MotoGP en el trazado de Motorland (centro este de España), mientras que Martín se impuso... en 2018, cuando corría en la categoría de Moto3.

En las 13 ediciones anteriores del GP de Aragón, que empezó a disputarse en 2010, el trazado aragonés ha sido a menudo escenario de épicas batallas por la victoria, como la que mantuvieron en 2022 los italianos Bastianini y Bagnaia, o un año antes el propio 'Pecco' con Marc Márquez.

- ¿Primer triunfo de Márquez con Ducati? -

De hecho, el piloto español, ocho veces campeón del Mundo (seis en MotoGP), espera poder sumar al fin en Motorland su primera victoria de la temporada, que sería su estreno desde que corre con la Ducati del equipo Gresini.

Un trazado que el piloto catalán, que el próximo año compartirá el equipo oficial de Ducati con Bagnaia, conoce bien y en el que ganó en cinco ocasiones en MotoGP (2013, 2016, 2017, 2018, 2019) y otra en Moto2 (2011).

Pese a no haber pisado el podio en la última carrera (cuarto), la remontada realizada por Márquez en Austria después de una mala salida que le relegó a los últimos puestos, puede relanzar al campeón español para buscar victorias en la segunda parte del campeonato.

Con 192 puntos sumados antes de la cita aragonesa, Márquez es el único piloto de la parrilla que parece capacitado para plantar cara al trío que domina con mano de hierro el campeonato y que solo han dejado escapar una victoria esta temporada, la lograda por el español Maverick Viñales en la tercera carrera del año, en el Gran Premio de las Américas disputado en Austin (EEUU).

La marcha de Márquez al equipo oficial Ducati provocará la llegada al Gresini Racing de Fermín Aldeguer, una de las promesas del motociclismo español, anuncio la formación el miércoles.

Mcd/dam

AFP