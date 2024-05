Mary Kay otorga becas a cinco jóvenes aspirantes a científicos en la Regeneron International Science and Engineering Fair

Dallas--(business wire)--may. 23, 2024--

Mary Kay Inc., una empresa que apoya la educación STEM y a los jóvenes que persiguen sus sueños, recientemente otorgó tres becas a cinco destacados científicos de secundaria, seleccionados entre alrededor de 2.000 participantes que representaban a casi 70 países, en la Regeneron International Science & Engineering Fair (ISEF) en Los Ángeles. Las becas, por un total de casi 10.000 dólares, se concedieron a estudiantes con proyectos innovadores centrados en la búsqueda de curas para distintos tipos de cáncer que afectan a las mujeres, la innovación en empaques sostenibles y la protección de los recursos más valiosos de nuestro planeta.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240523526252/es/

Mary Kay Inc. proudly served as a Special Award Organization for the 2024 Regeneron International Science and Engineering Fair, awarding three cash prizes to inspiring young scientists. (Graphic: Society for Science, Regeneron ISEF)

ISEF es un programa de la Society for Science desde hace más de 70 años y el concurso de ciencias más grande a nivel mundial para estudiantes de secundaria. A través de una red mundial de ferias de ciencias locales, regionales y nacionales, se incentiva a millones de estudiantes a explorar su pasión por la investigación científica. Cada primavera, un grupo de estos estudiantes es seleccionado como finalista y se le ofrece la oportunidad de competir por aproximadamente 9 millones de dólares en premios y becas.

“Estos futuros líderes STEM mostraron investigación innovadora, soluciones creativas y enfoques novedosos a problemas complejos que tendrán un impacto directo en la cura del cáncer, las prácticas comerciales sostenibles y redefinirán las normas de la industria", afirmó Kristin Dasaro, directora de Ingeniería de Empaques y Sostenibilidad de Mary Kay. "Tenemos tanto que aprender de esta nueva generación y Mary Kay se siente honrada de apoyarlos en sus caminos STEM”.

Conozca a los estudiantes científicos

Primer premio: Keshvee Sekhda y Nyambura Sallinen (Georgia, EE. UU.) IdentiCan: la aplicación que detecta el cáncer de cerebro, mama, pulmón, piel y páncreas Aplicación que utiliza tecnología de IA para identificar tumores cancerosos con una precisión del 99,6 %.

Segundo premio: Madalena Filipe y Frederico Mauritty (Lisboa, Portugal) HidroQapa: bioplástico impermeable fabricado con quitosano extraído de residuos de valva de langostino Creación de materiales sostenibles y biodegradables a partir de valvas de crustáceos, para reducir los residuos y la contaminación ambiental.

Tercer premio: Carolina de Araujo Pereira da Silva (Río de Janeiro, Brasil) ¡El rock de los metales! Investigar el manganeso como desencadenante de malignidad y los transportadores de metales como dianas en el tratamiento del cáncer Investigar cómo los metales y sus transportadores afectan el comportamiento de las células cancerosas con vistas a nuevos tratamientos terapéuticos del cáncer.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en derribar el obstáculo del liderazgo, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la mentoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el maltrato doméstico y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240523526252/es/

CONTACT: Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 ormedia@mkcorp.com

Keyword: united states portugal brazil australia/oceania australia south america north america asia pacific europe california texas

Industry keyword: family environment technology apps/applications consumer teens sustainability oncology cosmetics retail other education science university education online retail philanthropy health other consumer women other philanthropy other science research

SOURCE: Mary Kay Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 05/23/2024 06:52 pm/disc: 05/23/2024 06:51 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240523526252/es

AP