Más de 150 personas procesadas en Marruecos por incitar a inmigrar ilegalmente hacia Ceuta

Más de 150 personas comparecieron ante la justicia marroquí por incitación a la inmigración clandestina, días después de que cientos de migrantes intentaran cruzar la frontera con el enclave español de Ceuta, indicó el jueves un portavoz del gobierno.

Alrededor de 3.000 personas intentaron entrar ilegalmente el domingo en Ceuta, animados por mensajes publicados en las redes sociales, indicó Mustafá Baitas, portavoz del gobierno marroquí.

"Desafortunadamente, algunos jóvenes son incitados [a inmigrar] por desconocidos en las redes sociales", declaró en una rueda de prensa.

"En el marco de la lucha contra los llamamientos a inmigrar clandestinamente, 152 personas comparecieron ante un juez", añadió, y precisó que todos los intentos de atravesar la frontera "fracasaron".

Un corresponsal de la AFP vio el domingo a cientos de migrantes, marroquíes y ciudadanos de otros países africanos, escalar colinas e intentar pasar a través de alambradas en la zona de Castillejos, en el norte, a unos 300 km de Rabat, ante un fuerte dispositivo de seguridad.

En videos compartidos en las redes sociales, que no pudieron ser verificados por la AFP, se ven hombres en grupo y sentados en el suelo, vestidos únicamente con lo que parecen ser pantalones cortos de baño. La fiscalía abrió una investigación sobre la difusión de estas imágenes para determinar su veracidad.

Medios locales se hicieron eco en los últimos días de críticas al gobierno, señalado por no ofrecer perspectivas a los jóvenes marroquíes que quieren salir del país.

En Marruecos, según estadísticas oficiales, uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años no está en el mercado laboral, no sigue una formación y no está escolarizado.

La llegada de migrantes a Ceuta, la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano junto a Melilla, el otro enclave español más al este, se intensificó en las últimas semanas.

Las autoridades marroquíes impidieron solo en agosto más de 11.300 intentos de inmigración irregular, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

La principal vía de acceso a España para los inmigrantes sigue siendo no obstante la peligrosa ruta del Atlántico hacia Canarias, desde las costas del noroeste de África. Más de 22.300 migrantes llegaron al archipiélago español entre el 1 de enero y el 15 de agosto, un aumento del 126% en un año.

