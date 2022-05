Más de 400.000 refugiados ucranianos han llegado a Alemania desde el inicio de la guerra

M√°s de 400.000 refugiados de Ucrania han llegado en Alemania desde que comenz√≥ la invasi√≥n rusa el pasado 24 de febrero, seg√ļn ha informado este martes el Ministerio del Interior alem√°n.

Las autoridades alemanas han cifrado en 400.632 las personas que han llegado desde Ucrania, la mayor√≠a ancianos, mujeres, aunque hay tambi√©n unos 180.000 ni√Īos, entre los cuales hay 3.000 hu√©rfanos, seg√ļn la ministra de Familia, Lisa Paus.

No obstante, las autoridades no descartan que la cifra pueda ser a√ļn mayor, ya que no se han realizado controles en la fronteras internas de la Uni√≥n Europea y los ciudadanos ucranianos cuentan con la prerrogativa de permanecer en el pa√≠s durante 90 d√≠as sin necesidad de visado.

Por otro lado, las autoridades de Eslovaquia, Bulgaria, Croacia, Rep√ļblica Checa, Estonia, Hungr√≠a, Letonia, Lituania, Polonia y Ruman√≠a han pedido recientemente a la Comisi√≥n Europea que presente propuestas para proporcionar financiaci√≥n adicional para poder albergar a todas estas personas que huyen de la guerra, m√°s all√° de las pol√≠ticas de cohesi√≥n.