Mascherano espera cumplir como dt de inter miami pese a su falta de experiencia a nivel clubes

3 dic (Reuters) -

Javier Mascherano dijo el martes que se siente capacitado para el desafío de ser el nuevo entrenador del Inter de Miami, pese a su falta de experiencia como DT a nivel de clubes y en medio de la desconfianza de los hinchas que ligan su llegada a la presencia de su amigo Lionel Messi en el equipo de la MLS.

El propietario del equipo, Jorge Mas, pareció confirmar las sospechas de muchos aficionados al afirmar esta semana que Messi tuvo parte de influencia en la contratación de Mascherano, después de que ambos jugadores compartieran años sobre el terreno de juego en el Barcelona y la selección argentina.

"La relación que tengo con Leo nunca la he negado ni nunca la voy a negar. Ahora, las decisiones de cómo se toman y cual es la metodología, tendrán que preguntárselo a quien toma esas decisiones. Yo estoy muy contento de estar acá, emocionado, y con ganas de demostrar", dijo Mascherano en rueda de prensa.

Mascherano, de 40 años, que entrenó a las selecciones juveniles de Argentina tras colgar las botas hace cuatro años, nunca ha dirigido un club, pero dijo que tiene plena confianza en que podría cumplir con las expectativas.

"Estoy convencido de que estoy capacitado para entrenar a este equipo. Para mí, la experiencia en el fútbol muchas veces no tiene mucho sentido. A mí me avalan prácticamente los 20 años de carrera y todo lo que he vivido. Acepté porque claramente estoy convencido de que lo puedo hacer", señaló.

Inter nombró a Mascherano días después de la renuncia de su predecesor y compatriota Gerardo Martino y tras la sorprendente derrota del equipo en la primera ronda de los playoffs de la MLS.

Mascherano ganó dos Ligas de Campeones, cinco títulos de LaLiga, cinco Copas del Rey y dos Mundiales de Clubes con el Barça. El exjugador de River Plate, Corinthians y Liverpool dirigirá a Luis Suárez y Jordi Alba, con quienes también jugó en el elenco catalán.

El equipo enfrenta una presión añadida en el nuevo año, después de que la FIFA le concediera un billete para el Mundial de Clubes por haber ganado el "Supporters' Shield" al terminar en lo más alto de la clasificación de la MLS tras la temporada regular.

"Obviamente esta temporada tenemos el Mundial de Clubes en el que nos vamos a enfrentar a equipos muy poderosos, mejores que nosotros y con mejores planteles. Primero habrá que ver qué nos toca en el grupo e intentaremos armar un equipo para poder jugar de igual a igual y competir de la mejor manera", agregó.

El nuevo Mundial de Clubes tendrá lugar en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio del año que viene. (Reporte de Amy Tennery en Nueva York; editado en español por Javier Leira)

Reuters