Masorange contrata a bnp paribas para vender su participación en la red de fibra, según el confidencial

MADRID, 16 oct (Reuters) -

MasOrange, la filial española del grupo francés de telecomunicaciones Orange

, ha contratado a BNP Paribas para vender su participación en la red de fibra que comparte con Vodafone España, informó el miércoles el diario El Confidencial, que basa su información en fuentes del mercado no identificadas. MasOrange y Vodafone España, recientemente adquirida por la londinense Zegona, constituyeron en julio una sociedad conjunta para explotar sus redes de fibra óptica en el país.

MasOrange, participada al 50% por Orange, pretende ahora vender su participación en la empresa conjunta, según El Confidencial, que añade que la participación está valorada entre 2.800 millones de euros (3.050 millones de dólares) y 4.000 millones de euros. Varios fondos de infraestructuras, entre ellos el francés Antin y el australiano Macquarie, están interesados en la participación, según El Confidencial.

Masorange no quiso hacer comentarios. BNP Paribas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Antin y Macquarie no hicieron comentarios inmediatos.

(1 dólar = 0,9194 euros) (Información de Inti Landauro; edición de Jane Merriman; edición en español de Mireia Merino)

Reuters