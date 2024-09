Mbappé, aliviado tras marcar sus primeros goles en laliga con el real madrid

Por Fernando Kallas

MADRID, 1 sep (Reuters) - El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé dijo que marcar sus primeros goles en LaLiga para su nuevo club el domingo fue un alivio después de no lograr marcar en sus tres primeros partidos de liga de la temporada.

El capitán de la selección francesa anotó un doblete en la segunda mitad para dar a los defensores del título una reñida victoria por 2-0 sobre el Real Betis, lo que les valió su segunda victoria en la liga de la nueva temporada. "Estoy contento desde que llegué aquí", dijo Mbappé a DAZN. "La gente me ha dado mucho cariño, incluso cuando no he marcado, que fue durante tres partidos. Para algunos eso no parece mucho, ¡pero para mí es muchísimo!"

"Sin embargo, durante el proceso, el club, los compañeros, los aficionados... siempre han estado conmigo. Dándome confianza para marcar goles para este club".

El equipo, que venía de un decepcionante empate a 1-1 el jueves ante el humilde Las Palmas y seguía sin poder contar con el centrocampista Jude Bellingham por una lesión, tuvo otro comienzo lento ante el Betis. Pero finalmente lograron marcar con un doblete de Mbappé, el primero a bocajarro en el 67' y el segundo ocho minutos después, de penalti, tras ser derribado Vinícius Jr. "(Es) un gran momento. Esperaba marcar en este estadio mítico, el mejor del mundo", dijo Mbappé. "Pero lo más importante es la victoria. Después del partido en Las Palmas sabíamos que teníamos que ganar. Ha sido un partido difícil, como siempre ante los equipos aquí, pero somos el Real Madrid y al fin ganamos". (Información de Fernando Kallas; editado por Ken Ferris; editado en español por Mireia Merino)

Reuters