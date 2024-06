mbappé anota pero francia no pasa del empate ante polonia en la eurocopa

(Actualiza con detalles, citas)

Por Sam Tobin

DORTMUND, Alemania, 25 jun (Reuters) - Un gol de penal de Kylian Mbappé fue contrarrestado por otro de Robert Lewandowski en el empate 1-1 entre la ya eliminada Polonia y Francia, que terminó segunda del Grupo D, tras la igualdad en Dortmund.

Mbappé abrió el marcador en el minuto 56 con su primer gol en la Eurocopa, y el primero de un jugador francés, al transformar con tranquilidad un penal cometido por Jakub Kiwior sobre Ousmane Dembélé.

Sin embargo, Dayot Upamecano derribó al suplente polaco Karol Swiderksi, lo que permitió a Lewandowski empatar desde el punto fatídico en el minuto 79, en una repetición del penal, luego de que su primer disparo fue detenido por Mike Maignan, que se adelantó demasiado.

Con este empate, Francia terminó segunda del Grupo D, por detrás de Austria, y enfrentará al segundo del Grupo E, en el que Rumania, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania suman tres puntos cada uno.

Es la primera vez en 12 años que Francia no pasa como primera de su grupo en un gran torneo bajo la dirección técnica de Didier Deschamps.

La del martes fue otra actuación poco inspirada de Francia, a la que le faltó imaginación. Les Bleus dominaron la posesión del balón, pero el guardameta polaco Lukasz Skorupski se lució con una serie de buenas paradas ante remates de Mbappé, Theo Hernández, Dembélé y Bradley Barcola.

"No estoy frustrado. El objetivo era el primer puesto, pero teníamos que ganar. Si no ganas, tienes que aceptarlo", declaró Deschamps a TF1. "Hicimos lo que teníamos que hacer, tuvimos ocasiones (...) Hay que valorar lo que hicimos. Logramos nuestro primer objetivo, aunque no consiguiéramos el puesto que queríamos". (Reporte de Sam Tobin; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)

