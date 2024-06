Mbappé está duda, pero Francia espera mantener su dominio sobre Holanda en la Euro 2024

LEIPZIG, Alemania (AP) — Francia y Holanda, dos excampeones del Campeonato Europeo, se enfrentarán en el segundo encuentro del evento. Francia ha ganado siete de los ocho últimos enfrentamientos, incluyendo victorias en casa y de visita en la eliminatoria. Pero la previa del partido fue ensombrecida por las especulaciones de si la estrella de Francia Kylian Mbappé estará listo para jugar tras sufrir una fractura de nariz en el primer duelo ante Austria. El duelo inicia a las 1900GMT. Esto es lo que hay que saber.

Hechos

—Mbappé se fracturó la nariz en una colisión con el hombro del defensa austriaco Kevin Danso el lunes. La sangre manchó su camiseta blanca de Francia. Si juega el viernes necesitará portar una máscara, pero esto sigue siendo incierto. Mbappé regresó y realizó un entrenamiento ligero el miércoles.

—De jugar, el capitán francés espera finalmente anotar en la Eurocopa en su sexto intento. Mbappé suma 47 goles ne 80 encuentros con la selección, incluyendo 12 en la eliminatoria a la Euro, pero no ha podido sumar en cinco encuentros en el torneo.

—Francia y Holanda están empatados con tres puntos en el Grupo D. Los holandeses remontaron para vencer 2-1 a Polonia y Francia necesitó de una autogol para superar 1-1 a Austria.

—Francia venció 4-0 a Holanda en casa y 2-1 de visita en la eliminatoria. Los holandeses terminaron segundos en el grupo.

—Holanda ganó la Euro 88 cuando el actual seleccionador Ronald Koeman era jugador junto al brillante trío de Ruud Gullit, Marco van Basten y Frank Rijkaard.

—Los holandeses ganaron sus tres encuentros de la fase de grupos la última edición y luego cayeron ante la República Checa en octavos.

—Francia ganó la Euro 84 en su casa y —con el capitán Didier Deschamps— la Euro 2000 después de que llevó al equipo al título del Mundial en 1998 en casa. Deschamps tomó las riendas de la selección en el 2012 y los llevó a otro título en el Mundial 2018.

Números

—En total, Francia ha ganado 15 de 30 encuentros y Holanda 11. Pero la naranja mecánica tiene más goles en esos encuentros 57-53.

—En los últimos cuatro torneos importantes —Copas Mundiales y la Eurocopa— Francia ha alcanzado tres finales. La excepción fue la Euro 2020, cuando el equipo de Deschamps perdió en octavos en penales ante Suiza.

