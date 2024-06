Mbappé marca un tanto y da dos asistencias en goleada de francia 3-0 sobre luxemburgo en un amistoso

METZ, Francia, 5 jun (Reuters) - Francia derrotó 3-0 el miércoles a Luxemburgo en un amistoso previo a la Eurocopa en Metz, en el que el delantero Kylian Mbappé marcó un gol tras dar dos asistencias.

El delantero Randal Kolo Muani adelantó a Francia justo antes del descanso, rematando de cabeza un preciso pase de Mbappé, antes de que Jonathan Clauss doblara la ventaja a los 70 minutos con un potente disparo. Mbappé puso el 3-0 15 minutos más tarde con un disparo raso desde cerca del punto de penal que supuso su tanto 47 con los Bleus.

El atacante de 25 años, recientemente anunciado como refuerzo del Real Madrid, ha participado en 80 goles con Francia en 78 partidos.

"Mbappé es un líder formidable desde que está con nosotros", dijo el seleccionador Didier Deschamps. "Hoy ha hecho un buen trabajo (...) Ha sido un buen ejemplo toda la semana".

El delantero Bradley Barcola, que asistió a Mbappé para el 3-0, debutó con Francia al sustituir a Marcus Thuram a los 81 minutos.

"Es un orgullo, tenía muchas ganas de que llegara este partido para demostrar lo que puedo hacer", dijo el jugador de 21 años. "Estoy contento, he dado una asistencia y hemos ganado 3-0. No hay presión. No hay presión, es un partido amistoso, (pero) lo he dado todo".

Francia enfrentará a Canadá el domingo en Burdeos, en su último partido de preparación antes del inicio de la Eurocopa el 14 de junio.

Luego enfrentará a Austria el 17 de junio y después chocará con Países Bajos y Polonia.

