Mbappé necesita tiempo y cariño en el real madrid, según ancelotti

Por Andrew Cawthorne

Liverpool, inglaterra, 27 nov (reuters) - el delantero kylian mbappé tuvo otra actuación discreta y decepcionante para el real madrid el miércoles, al no poder poner en serios aprietos a la defensa del liverpool y fallar un penalti en su derrota por 2-0 en la liga de campeones en anfield.

El francés ha tenido un comienzo difícil en el Real Madrid tras fichar en junio procedente del París Saint Germain, con un solo gol en cinco partidos de la Liga de Campeones con el club español. El delantero campeón del mundo ha marcado un gol en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, pero su entrenador, Carlo Ancelotti, le defendió tras el partido del miércoles como un jugador "extraordinario" que solo necesitaba apoyo y paciencia para prosperar en España.

"Creo que hay una medicina, que es ser paciente. Ser paciente porque creo que es un momento difícil para él, sobre todo después del penalti fallado y todo el mundo tiene que apoyarle porque pronto saldrá todo. Puede ser que le falte algo de confianza", dijo Ancelotti. "No se puede juzgar a un jugador por un penalti fallado. Ha marcado un montón de penaltis y a veces puede pasar que falles un penalti." "Que trabaje, que siga peleando, luchando que el momento va a pasar. No es que tengamos que hacer muchas cosas. Está trabajando bien, se está adaptando bien. No le están saliendo las cosas en este momento y hay que ser paciente porque es un jugador extraordinario."

Ancelotti dijo que el Liverpool mereció ganar el partido.

"Creo que para ser totalmente honesto contigo, fue un resultado justo", dijo. "Tienen una dinámica muy buena en este momento, están encendidos, juegan con una intensidad alta." A pesar de que el Real Madrid ocupa el puesto 24º en la Liga de 36 equipos, y corre el riesgo de quedarse fuera de la fase eliminatoria, confía en que su estado de forma mejore lo suficiente.

"Creo que el de hoy no ha sido un partido decisivo", dijo. "Estaremos ahí, competiremos en la fase eliminatoria, como en años anteriores." Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, coincidió con las declaraciones de su entrenador, quien afirmó que el Liverpool les superó. "Ellos estuvieron más a la altura que nosotros, lo cual es muy decepcionante. Es un mal resultado contra el equipo con mejor rendimiento de Europa", dijo.

"Estamos decepcionados por cómo hemos actuado y es importante que ganemos los tres próximos partidos y nos demos la oportunidad de pasar."

Bellingham también apoyó a Mbappé. "Es un jugador maravilloso, pero la presión sobre él por lo bueno que es es enorme. El penalti no es la razón por la que perdimos el partido. Ellos jugaron mejor que nosotros. Sé que producirá muchos más momentos que serán enormes para este club", afirmó. (Reporte de Andrew Cawthorne; edición de Toby Davis; edición en español de Tomás Cobos)

