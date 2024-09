Mbappé tiene ganas de resarcirse con francia tras la decepción en la eurocopa

PARÍS, 6 sep (Reuters) - La Eurocopa 2024 de Kylian Mbappé se vio frustrada por una fractura de nariz, pero ahora que todo eso está superado y que está disfrutando de una nueva oportunidad en el Real Madrid, el delantero está totalmente centrado en el comienzo de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Mbappé se lesionó la nariz en el primer partido de la selección en el torneo y, aunque solo se perdió un encuentro, la lesión y la máscara que tuvo que llevar tuvieron un claro impacto en su rendimiento, ya que Francia no logró impresionar a pesar de alcanzar las semifinales.

Ahora, en el Real Madrid, tras siete temporadas en el Paris Saint-Germain, ha recuperado su entusiasmo: marcó para ayudar al club a ganar la Supercopa de la UEFA y anotó dos goles en la victoria del domingo por 2-0 sobre el Real Betis.

"En el Madrid va muy bien, ya hemos ganado un trofeo. Cada vez va mejor en cuanto a rendimiento, he marcado goles, ahora estoy centrado en la selección", dijo Mbappé en rueda de prensa antes de que Francia reciba el viernes a Italia.

"Mi nariz ya no está rota, así que ya está mejor que en la Eurocopa. Me hice pruebas en el Real Madrid y me dijeron que no era necesario operarme, puedo respirar y dormir bien".

"Me siento bien. Físicamente, mentalmente, estoy bien. Estoy contento."

Puede que la Liga de las Naciones de la UEFA no tenga el mismo atractivo que la Eurocopa, pero Mbappé conoce la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal en esta competición, que Francia ganó en 2021 antes de quedar tercera de su grupo un año después.

"Para nosotros no hay nada más importante que la selección francesa, ya hemos ganado esta competición y no hubo una reacción extraordinaria", dijo Mbappé.

"Ganamos en Milán (la final contra España) y al final del partido ni siquiera sentí que había ganado un trofeo. Pero, cuando lo perdimos, fue el fin del mundo."

Mbappé y Francia recibieron muchas críticas tras la Eurocopa, pero el jugador de 26 años ha aprendido a ignorar las opiniones de los demás.

"Estoy en un punto de mi vida y de mi carrera en el que no pienso demasiado en las evaluaciones de los demás", dijo.

"Llego, juego y siempre intento dar lo mejor de mí, la mejor versión posible para la selección. Amo esta camiseta. En el fútbol no se puede satisfacer a todo el mundo."

Junto a Italia, Francia también se enfrentará a Bélgica e Israel en su grupo de la Liga de las Naciones y el seleccionador Didier Deschamps quiere aprovechar la competición para probar a nuevos jugadores.

"Para dar pasos adelante necesitamos ver a los jugadores en acción y estos seis partidos serán útiles para muchos jugadores", dijo Deschamps.

"A través de esta Liga de las Naciones es necesario, en mi opinión, ver al mayor número de jugadores." (Reporte de Trevor Stynes; edición de Ed Osmond; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters