McLaren copa la primera línea en Hungría por delante de Verstappen

Gran sábado para McLaren: Lando Norris fue el más rápido de la sesión de clasificación y saldrá desde la 'pole position' el domingo en el Gran Premio de Hungría, justo por delante de su compañero Oscar Piastri.

La primera línea de la parrilla de salida en el circuito de Hungaroring será por lo tanto para la escudería británica. Norris superó por muy poco (22 milésimas de segundo) a Piastri, mientras que el vigente triple campeón mundial y líder de la actual temporada, Max Verstappen, fue tercero con su Red Bull, a 46 milésimas de segundo del primero.

Los monoplazas color papaya de McLaren se presentan así como los rivales a batir, con permiso de 'Mad Max', para la carrera del domingo.

Es su primer doblete en unas clasificaciones desde 2012 y lo lograron en una sesión algo caótica, marcada por la lluvia y por dos interrupciones por banderas rojas, tras los accidentes del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) en la Q1 y del japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) en la Q3.

"Estoy muy contento y sobre todo lo estoy por el equipo, por este doblete. Es estupendo tener nuestros dos coches en la primera línea. Las condiciones eran una trampa hoy, pero conseguí hacer una vuelta muy buena", valoró Norris, que logró la tercera 'pole' de su carrera y la segunda en este 2024.

- Sainz, cuarto -

Norris es segundo de la general del Mundial, a 84 puntos de un Verstappen que sigue teniendo un comodísimo colchón antes de la carrera que marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada.

"Todo el fin de semana estamos yendo un poco con retraso y he tratado de reducirlo, pero no bastó. Me hubiera gustado contar con un poco más de adherencia, pero todo está muy reñido y sé que mi coche responderá bien mañana, así que confío que podamos seguir a los McLaren", explicó Verstappen.

El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) empezará en la cuarta posición, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc.

La cuarta línea estará ocupada por los dos Aston Martin, los del veterano español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll. Completarán el 'Top 10' de la parrilla los dos Racing Bulls, el del australiano Daniel Ricciardo y el de Tsunoda.

- El coche de Sergio Pérez, dañado -

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación en la Q1 del británico George Russell (Mercedes), que había obtenido la 'pole position' en la anterior carrera en Silverstone (Gran Bretaña). Molestado por la lluvia, luego no tenía suficiente combustible para buscar una segunda vuelta rápida cuando la pista se secó.

"Salimos demasiado pronto y no ya no tenía combustible al final cuando la pista había mejorado. Tendríamos que haber optimizado mejor la situación", admitió Russell.

Mercedes fue por lo tanto la decepción del día. Después de ganar las dos últimas carreras, parece complicado que pueda repetir el domingo a pesar de que Hungaroring es uno de sus circuitos favoritos y donde mejores resultados logró en el pasado.

El mexicano Sergio Pérez, amenazado con perder su volante en Red Bull por su bajo rendimiento, cometió un nuevo error que podría costarle caro. Perdió el control de su monoplaza, que se estrelló contra un muro de neumáticos, y fue eliminado también en la Q1.

Su chasis quedó muy dañado y podría tener que salir el domingo desde 'boxes' si su equipo se ve obligado a reemplazarlo antes de la carrera.

Nb/dr/mcd

AFP