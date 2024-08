"Me duele haberlo fallado", dice Putellas sobre su penal en el último minuto

La centrocampista ofensiva española Alexia Putellas se mostró afectada después de errar el penal que pudo haber llevado a España a la prórroga contra Alemania en el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París-2024, que ganó Alemania 1-0 este viernes en Lyon.

"Me sabe fatal por mis compañeras, por las familias y por todo el mundo. Me duele haberlo fallado. El próximo lo meteré aunque no sirva", lamentó en conferencia de prensa la jugadora del Barcelona y capitana de España, que reconocía que en el entrenamiento del jueves convirtió todos los penales que había practicado.

"El objetivo era conseguir medalla y traerla a España, entonces ahora cuesta mucho ver otra cosa, por mucho que seamos cuartas. Cada vez está todo más igualado. Ahora los rivales te ven como Campeona del Mundo, te estudian muchísimo más. Te plantean otro tipo de partidos", analizó la ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022, tras un cuarto puesto de las entrenadas por Montse Tomé que no respondió a las expectativas creadas para las vigentes campeonas del mundo.

Tomé también mostró su decepción tras la derrota.

"No era el resultado que queríamos, pero creo que el equipo hoy ha competido y dado la cara desde el primer momento (...) El deporte tiene esto, es un juego de aciertos y de errores y hoy pues nos toca no ganar", declaró la entrenadora.

Fjt/iga/ma

AFP