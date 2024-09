Medios afirman que identificaron a cerca de 70.000 soldados rusos muertos en Ucrania

El sitio ruso independiente Mediazona y la BBC informaron este viernes que identificaron a cerca de 70.000 soldados de Rusia muertos en el conflicto en Ucrania, una cifra incompleta pero que aporta una idea de las bajas que el Kremlin mantiene en secreto.

Este recuento, que abarca hasta el 19 de septiembre, según el servicio ruso de la BBC, es una estimación a partir de los datos públicos, como los comunicados oficiales, las necrológicas o los anuncios de fallecimientos publicados en las redes sociales y las tumbas en cementerios.

"Identificamos los nombres de 70.112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero la cifra real probablemente es más alta", reportó la BBC.

"Algunas familias no revelan públicamente detalles de la muerte de sus parientes, y este análisis no incluye nombres que no pudieron ser verificados, ni fallecimiento de milicianos en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, que están ocupadas por Rusia", indicó la BBC.

A finales de agosto, un balance similar hecho por estos mismos medios logró identificar a 66.000 soldados rusos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

Mediazona junto a otro medio independiente ruso, Meduza, analizaron documentos notariales sobre las herencias y estimaron, a partir del aumento de la mortalidad registrado en dos años y medio de conflicto, que el balance de bajas es de al menos 120.000 muertos.

El Kremlin utiliza la "ley sobre secretos de Estado" para no informar oficialmente sobre las pérdidas militares.

Ucrania, que teme desmoralizar a la población, emite pocos partes sobre sus bajas.

alf/rco/pz/an/es

AFP