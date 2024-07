Medios de murdoch buscarán pruebas sobre casos de pirateo telefónico a príncipe enrique y otros

LONDRES, 29 jul (Reuters) - El brazo periodístico británico de Rupert Murdoch aceptó el lunes buscar correos electrónicos sobre una supuesta "falsa amenaza a la seguridad", que según los demandantes, entre ellos el príncipe Enrique, se utilizó para borrar millones de correos electrónicos en pleno escándalo de pirateo telefónico.

News Group Newspapers (NGN) se enfrenta a múltiples demandas por supuestas actividades ilegales de periodistas e investigadores privados para sus periódicos The Sun y el desaparecido News of the World desde mediados de los años 90 hasta mediados de la década de 2010.

Los demandantes -entre ellos Enrique, hijo menor del rey Carlos de Inglaterra- alegan que altos ejecutivos de NGN utilizaron una amenaza a la seguridad para justificar el borrado masivo de correos electrónicos en 2011, después de que las acusaciones de secuestro telefónico salieran a la luz pública.

NGN llevará a cabo nuevas búsquedas de correos electrónicos enviados por exaltos ejecutivos de NGN, entre ellos el editor de The Washington Post Will Lewis y James Murdoch, en busca de pruebas potencialmente relevantes sobre la amenaza de seguridad, dijo el lunes el abogado de la compañía.

David Sherborne, abogado que representa a los demandantes, afirmó en documentos judiciales que Lewis y Rebekah Brooks, directora ejecutiva de News Corp's News UK, utilizaron la amenaza para "justificar el borrado de las cruciales cintas de copia de seguridad del sistema de correo electrónico de NGN".

Los abogados de NGN, sin embargo, rechazan la acusación y dicen que la amenaza de seguridad estaba relacionada con preocupaciones genuinas en 2011 de que un exempleado estaba tratando de vender los correos electrónicos de Brooks.

"No se ideó como parte de un supuesto encubrimiento", dijo el abogado de NGN, Anthony Hudson, en argumentos escritos.

NGN accedió a realizar nuevas búsquedas tras una solicitud del exministro Tom Watson, quien afirma que fue blanco de NGN cuando era miembro de un comité parlamentario que investigaba las acusaciones de pirateo telefónico. (Reporte de Sam Tobin; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters