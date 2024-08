Medios estatales chinos y redes apoyan a pan tras ser calificado su récord como "humanamente imposible"

Por Farah Master y Bernard Orr

HONG KONG, 2 ago (Reuters) - Medios de comunicación estatales, atletas y usuarios chinos en redes sociales coincidieron en apoyar al campeón olímpico de natación Pan Zhanle después de que algunos críticos, entre ellos un comentarista australiano, dijeran que su récord mundial de natación en los 100 metros libres no era "humanamente posible". Pan pulverizó su propio récord mundial de los 100 metros libres, rebajando en 0,40 segundos la marca que había establecido en los Campeonatos del Mundo de Doha en febrero, y humilló a competidores como el australiano Kyle Chalmers y el rumano David Popovici. Pan, de 19 años, terminó en 46,40 segundos y se hizo con la primera medalla de oro de la natación china en los Juegos Olímpicos de París. Su victoria se produjo después de que "completara rigurosos programas de pruebas antidopaje antes y durante los juegos con cero resultados positivos", dijo el viernes el China Daily. Pan dijo que se sometió a 21 controles antidopaje entre mayo y julio, antes de los Juegos. "Cooperé con todos los procedimientos de control y seguí confiando en que compito limpio y limpio", declaró al periódico. "Hice mucho entrenamiento aeróbico y de resistencia para fortalecer el empuje y la patada en el parcial final. También hemos adoptado un sistema científico de seguimiento y análisis subacuático para revisar nuestras técnicas y brazadas, de modo que podamos entrenar mejor y con más eficacia". El entrenador y comentarista australiano Brett Hawke publicó en su Instagram que "no es humanamente posible" lograr dicho récord.

Los comentarios de Hawke fueron ampliamente compartidos en la plataforma china Weibo, y un usuario comentaba que era "genial verlos enfadados".

"Nos está alabando, diciendo que esa posición es imposible, pero lamenta que lo hayamos hecho", dijo otro.

El equipo chino de natación ha estado sometido a un intenso escrutinio desde las revelaciones en abril de que 23 nadadores del país dieron positivo por un medicamento prohibido para el corazón en 2021, pero se les permitió competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aceptó las conclusiones de una investigación china de que los resultados se debieron a la contaminación de la cocina de un hotel, y una revisión independiente respaldó la gestión del caso por parte de la AMA. Una auditoría de World Aquatics concluyó que no hubo mala gestión ni encubrimiento por parte del organismo rector. El nombre de Pan no figuraba entre los nadadores chinos mencionados en las informaciones del New York Times y la cadena alemana ARD.

"El equipo chino de natación se sometió a más pruebas en dos semanas que los atletas extranjeros en todo un año", escribió el diario chino Global Times. La nadadora china Zhang Yufei, que ganó la medalla de bronce en la final femenina de 200 metros mariposa, respondió a las preguntas sobre Pan durante una rueda de prensa el jueves. "¿Por qué se cuestiona a los atletas chinos cuando nadan tan rápido?", cuestionó, "¿por qué nadie se atrevió a cuestionar a Phelps cuando ganó?". (Reporte de Farah Master y Bernard Orr; redacción de Farah Master; edición de Tom Hogue; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

