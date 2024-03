Medvedev, Alcaraz, Sinner y Jarry siguen su paso triunfal en Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El campeón defensor Daniil Medvedev ganó el 350mo duelo de su carrera para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Miami por cuarto año consecutivo al vencer el martes por 7-6 (5), 6-0 a Dominik Koepfer.

Carlos Alcaraz (1er preclasificado), avanzó también con facilidad, al imponerse 6-3, 6-3 sobre Lorenzo Musetti (23ro).

El español Alcaraz, quien derrotó a Musetti en menos de 90 minutos y lució cómodo en la pista, consideró “probable” que esté jugando su mejor tenis desde el verano pasado. Una lesión de tobillo sufrida el mes pasado ha dejado de preocuparle, según relató.

“No sé si éste es el mejor partido que he jugado (en este periodo), pero sin duda ésta es la mejor sensación”, recalcó el monarca de Wimbledon. “Me siento estupendo en la pista. Me estoy moviendo muy bien... No pienso ya en el tobillo cuando estoy ahí”.

Alcaraz se medirá con Grigor Dimitrov (11mo) el jueves en los cuartos de final. El búlgaro superó a Hubert Hurkacz por 3-6, 6-3, 7-6 (3) para seguir adelante.

Tras un cerrado primer set, Medvedev (3ro) arrasó en el segundo para conseguir su novena victoria consecutiva en Florida y continuar en su intento para revalidar el título.

Medvedev buscará su 351ma victoria el miércoles al enfrentar al chileno Nicolás Jarry. Como 22do preclasificado, Jarry dio la sorpresa al vencer 7-6 (3), 6-3 al noruego Casper Ruud (7mo cabeza de serie).

“Estuve muy firme mentalmente, aguantando las condiciones, todo lo que Casper me proponía", dijo Jarry, el primer chileno que alcanza la ronda de cuartos en este torneo desde Fernando González en 2004. "Estoy feliz de seguir sumando”.

Medvedev perdía 4-0 en el desempate antes de remontar para ganar el primer set. Mantuvo ese impulso para lograr la victoria.

“Diría antes del encuentro que el deseo de ganar es el mismo, pero ciertamente, la sensación de ganar durante un duelo que estás ganando es diferente”, aseguró el ruso. “La sensación es distinta, pero el deseo es el mismo y es lo que mantiene”.

Jannik Sinner, el segundo preclasificado y reinante campeón del Abierto de Australia, quedó con foja de 19-1 en el año al vencer 6-4, 6-3 a Christopher O'Connell para llegar a cuartos.

A la mitad del encuentro, un espectador en la grada se desmayó por el calor, que alcanzó los 27 grados centígrados. El encuentro se detuvo. Sinner se dirigió a la grada y le pasó bebidas y una toalla a la persona.

El checo Tomas Machac también avanzó al superar 6-3, 6-3 al italiano Matteo Arnaldi.

En la rama femenina, Victoria Azarenka superó 7-6 (4), 1-6, 6-3 a Yulia Putintseva para alcanzar las semifinales. Es la segunda ocasión que Azarenka, de 34 años y dos veces campeona de Grand Slam, se instala en esa instancia esta temporada tras lograrlo sólo una vez en 2023. Ha ganado el Abierto de Miami tres veces