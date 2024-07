Mélenchon, la estrella de la izquierda francesa, plantea un problema a los vencedores de las elecciones

Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 9 jul (Reuters) - La izquierda francesa tiene un problema con Jean-Luc Mélenchon.

El partido La Francia Insumisa (LFI) de Mélenchon es el más votado de la alianza de izquierdas que se impuso a la extrema derecha en las elecciones legislativas anticipadas del domingo. La primera posición de su partido le permite aspirar a ser el próximo primer ministro de Francia. Pero sus esperanzas de arrastrar a Francia hacia la izquierda parecen muertas después de que los jefes de los principales partidos descartaran rápidamente formar una coalición con una figura a favor del aumento del gasto fiscal, pro-Gaza y que muchos en Francia consideran un radical antisemita. La alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) podría intentar formar una coalición difícil de manejar sin Mélenchon, o intentar formar un Gobierno en minoría alcanzando acuerdos legislativos individuales con sus rivales, pero ninguna de las dos opciones sería fácil. Mélenchon, que niega las acusaciones de antisemitismo, "es la figura más divisiva dentro del NFP", dijo el líder socialista Olivier Faure.

Otros miembros del NFP, que hablaron bajo condición de anonimato, fueron aún más francos. "Mélenchon es un problema", dijo a Reuters un legislador del partido de Los Ecologistas. Mélenchon, de 72 años, ha sido un referente en la izquierda francesa durante décadas, ocupando puestos ministeriales en gobiernos pasados cuando era miembro del Partido Socialista. Se presentó a las elecciones presidenciales de 2012, 2017 y 2022, quedando en tercer lugar por detrás de la líder de extrema derecha Marine Le Pen y del presidente francés Emmanuel Macron. Aunque no es legislador, ejerce un férreo control sobre LFI. Admirador de los líderes revolucionarios latinoamericanos, aboga por el control de precios, un enorme aumento del salario mínimo y el restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio.

Su reputación sufrió una paliza en 2018 cuando fue grabado en cámara gritando "¡Yo soy la República!" a los investigadores anticorrupción que registraban la sede de su partido. La cuestión de cómo lidiar con Mélenchon es solo uno de los quebraderos de cabeza a los que se enfrentan los nuevos legisladores de Francia en su intento de trazar un camino a seguir para un país poco acostumbrado a los caóticos Gobiernos de coalición que suelen verse en Alemania o Países Bajos.

Conversaciones complejas los líderes de los partidos que componen el nfp se han reunido para debatir quién debería sustituir al primer ministro, gabriel attal, que presentó su dimisión a macron el lunes, pero se espera que permanezca en funciones.

Una fuente del Partido Comunista, uno de los miembros más pequeños del NFP, dijo que las discusiones también se centraron en qué estrategia debería adoptar la alianza. La fuerte presencia de los socialistas en la alianza del NFP les ha dado más influencia que antes. Mélenchon fue el primer líder político que reaccionó a los resultados de las legislativas del domingo, en lo que parecía un primer intento de convertirse en primer ministro. Dijo que el resultado era una acusación condenatoria contra Macron y la extrema derecha. "El presidente debe invitar al Nuevo Frente Popular a gobernar", dijo. Los principales oponentes de Mélenchon se apresuraron a decir que no negociarían con él. El ex primer ministro Edouard Philippe, que es visto como un posible sucesor de Macron en 2027, dijo que cualquier Gobierno de coalición potencial "no puede ser el trabajo de un solo hombre".

"La credibilidad de nuestro país podría verse dañada por esto y las fuerzas políticas centristas deben sin compromiso llegar a un acuerdo para estabilizar la política, pero sin La Francia Insumisa y sin RN", dijo, en referencia a Reagrupamiento Nacional, de Le Pen. El segundo bloque de Macron, así como representantes de Los Republicanos, de centroderecha, también han parecido descartar una coalición con Mélenchon. La líder de Los Ecologistas, Marine Tondelier, estrella de la campaña y posible candidata a primera ministra, se mostró más prudente. Declaró a la radio France Inter que el puesto podría ser ocupado por alguien de LFI, Los Ecologistas o los Socialistas. El legislador socialista Arthur Delaporte se mostró menos preocupado por el papel de Mélenchon en la negociación. "Hay un problema con Mélenchon en el sentido de que es divisivo", dijo Delaporte a Reuters. "Pero no es un problema porque (...) no será primer ministro". (Reporte adicional y escrito por Gabriel Stargardter; edición de Richard Lough y Philippa Fletcher; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters