Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 16 al 20 de septiembre

BUENOS AIRES, 16 sep (Reuters) - El presidente argentino, Javier Milei, presentó el domingo por la noche su proyecto de presupuesto del 2025 con una ambiciosa meta de "déficit cero", con la que el mercado financiero doméstico comienza a coquetear en base a especulaciones de negociaciones futuras en el Congreso.

El Gobierno tiene minoría en ambas cámaras del Congreso, lo que lo obliga al diálogo para lograr sus objetivos: el proyecto prevé para el próximo año un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio sin control (cepo) de 1.207 pesos por dólar a fines de diciembre.

Las tensiones en el Congreso y un blanqueo de capitales vigente hasta fin de septiembre son los dos centros de atención del mercado, en momentos en que los activos argentinos apuntan a la suba por el manejo superavitario de las cuentas públicas.

El contexto internacional no es ajeno frente a una esperada reducción en la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), lo que tiende a beneficiar a los mercados emergentes.

Analistas y operadores opinan sobre la coyuntura nacional:

* "El equilibrio fiscal (del presupuesto) es una regla de punto de partida ya que Argentina no tiene crédito, con la idea de solvencia para controlar sus números", dijo la economista María Castiglioni. "El proyecto no es algo tan distinto a lo que se esperaba", con una reducción del Estado, lo que genera el beneplácito del mercado, agregó.

* "Milei en el Congreso volvió a dar otra muestra del gran compromiso para evitar el déficit fiscal. Sin embargo, no hizo mención al cepo, inflación y reservas, los tres capítulos que hoy en día despiertan más dudas en los inversores. De todos modos, un presupuesto sin déficit en Argentina es todo un logro que no hay que subestimar", comentó Roberto Geretto, de Fundcorp.

* "Es muy ambicioso el nuevo proyecto de presupuesto, hasta algo inusual por décadas en el país, pero ahora habrá que ver si se aprueba y qué tan real es su instrumentación. Que el Gobierno se comprometa a no gastar más de lo que recauda ya es un logro como en toda casa normal", acotó el analista Marcelo Rojas.

* "Nuestra tesis para la renta variable argentina es constructiva. Consideramos que más allá de los movimientos propios del mercado de toma de ganancias y bajas temporales, si el contexto internacional acompaña la tendencia de largo plazo es alcista y si el Gobierno continúa mostrando resultados no hay razones para descartar romper máximos históricos en el mediano y largo plazo", comentó el Grupo IEB.

* "Los activos extienden la firmeza, ya que prevalece el entusiasmo de los inversores también por apuestas a partir de la expectativa por el blanqueo. Se suma una creciente valorización por los progresos del Gobierno en el ordenamiento de la economía, así como también la nueva relación con el FMI, lo cual abre especulaciones de que ello podría allanar el camino hacia un acuerdo a corto plazo", comentó el analista Gustavo Ber.

* "Con la reducción de impuestos y otros ajustes, se proyecta un superávit de 0,6% del PIB para fin de (este) año, una mejora significativa respecto al déficit de 6% en 2023. Además, en 2024 podría reducirse a 32% del PIB (el gasto público), un nivel similar al de la década de 1990, si se mantiene la tendencia observada en los primeros meses del año", estimó la Fundación Mediterránea.

* "Argentina lo que tiene que hacer es retomar el crecimiento. Hace décadas que no crece y, si no crecemos, no vamos a resolver ningún problema. Discrepo con Milei: con cepo (vigente) no se puede crecer. El presidente tiene un dilema sobre esto, lo entiendo: yo querría haber salido ya del cepo", sostuvo el economista Sebastián Galiani.

* "Hasta fin de año se necesitarán 2.000 millones de dólares y en enero próximo 5.000 millones por vencimientos de servicios financieros, pero las autoridades se empecinan en no liberalizar el mercado de cambios pese a los notorios indicios de retraso en las cotizaciones, jugándose al efecto reactivante y consensual de los controles cambiarios", reportó la consultora VatNet. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)

Reuters