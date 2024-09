Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 2 al 6 de septiembre

BUENOS AIRES, 2 sep (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América Latina en momentos en que cuestiones políticas traban el andar del Gobierno, aunque no logran golpear una fuerte escalada de los activos locales ante compras de oportunidad.

El oficialismo sufrió recientemente dos derrotas en el Congreso, donde tiene minoría, tras la aprobación de un aumento previsional, el cual fue vetado por el presidente Javier Milei argumentando que afecta el equilibrio fiscal, y el rechazo a un decreto presidencial que multiplicaba el presupuesto del servicio local de inteligencia (SIDE).

Por otra parte, esta semana comenzará a regir una baja en la alícuota que grava las importaciones de bienes y fletes del 17,5% al 7,5%, lo que implicará una caída en los valores del dólar en las plazas alternativas y la inflación.

* " La reducción del 17,5% al 7,5% del impuesto (PAIS) tendrá su impacto en las arcas del Estado. De hecho, estiman que se ubicará en torno a los 1.000 millones de dólares" señaló Wise Capital.

* "Los operadores se encuentran atentos a cómo arrancará septiembre a partir de la reducción del impuesto PAIS, ya que a la menor estacionalidad de las exportaciones se podría sumar un repunte en las importaciones que se habrían venido postergando a la espera de dicho abaratamiento, lo cual podría reanudar las presiones sobre las reservas tras un agosto que permitió al banco central (BCRA) comprar divisas", dijo el economista Gustavo Ber.

* "Algunas incógnitas (respecto de la baja del impuesto PAIS), como por ejemplo, si los importadores aumentarán su demanda el próximo mes y si ello imprimirá mayor volatilidad cambiaria. Por lo pronto, es probable que los importadores hayan disminuido sus compras en agosto, reflejando el buen mes en términos de compras de dólares por parte del BCRA", dijo Andrew Vernengo, de Capital Markets Argentina.

* "La apuesta es bajar la inflación a cambio de una menor recaudación y reservas", afirmó el economista Roberto Geretto, de Fundcorp.

"En lo primero parece haber margen para cerrar el año con superávit primario, pero lo segundo es más riesgoso con reservas netas negativas y un tipo de cambio oficial que se aprecia mes a mes. La última palabra la tendrá la inflación de septiembre para ver si la medida tuvo el efecto esperado o no", añadió.

* "Con cierta tranquilidad en las cotizaciones (cambiarias) y la brecha, el blanqueo (de capitales impulsado por el Gobierno) puede beneficiar para que esto siga así", estimó Rava Bursátil.

* "Luego de un mes que empezó con mucha volatilidad e incertidumbre por el desplome bursátil de Japón, el Merval demostró fortaleza y cortó una racha de dos meses consecutivos a la baja, siendo uno de los índices que mejor rendimiento tuvo en un agosto volátil para los mercados globales", señaló Maximiliano Donzelli, de IOL invertironline.

* "Levantar los ánimos siempre es favorable dada la importancia de las expectativas, en especial a corto plazo. Sin embargo, a mediano plazo la comunidad empresaria e inversora observa la evolución de las condiciones de fondo", afirmó VatNet Financial Research.

* "Si bien las reservas netas se encuentran en un estimado de negativo de 5.984 millones de dólares, el BCRA cuenta con liquidez para intervenir en el mercado por 10.962 millones de dólares", dijo Portfolio Personal Inversiones.

"Un detalle no menor, el blanqueo podría contribuir a que esta cifra sea incluso mayor dada la suba de encajes, que hoy representan el 50% de los depósitos privados", agregó.

* "La demanda de divisas se incrementará en septiembre y octubre, lo que debería ser compensado para evitar nuevas caídas en las reservas netas", pronosticó Delphos Investment.

* "Siempre en el poder hay peleas, en todos los gobiernos hay peleas internas. El problema de éste es que son nuevos en el manejo de la política, entonces hay algunas cosas que no las pueden, no las saben o no las quieren disimular", dijo en declaraciones radiales el consultor político Raúl Timerman.

"Por eso, estos conflictos se dan 'a cielo abierto', todos se enteran y sale publicado en los medios. Hoy, pienso que la oposición no entiende a la opinión pública y el oficialismo no entiende el funcionamiento de la política", estimó.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)

