Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 23 al 27 de septiembre

BUENOS AIRES, 23 sep (Reuters) - Mientras avanza un millonario blanqueo de capitales y se aguarda que el Congreso comience a analizar el presupuesto 2025, los mercados financieros argentinos ajustan posiciones tras rozar máximos históricos por perspectivas alentadoras sobre la economía.

La Reserva Federal estadounidense (Fed) viene de contraer su tasa en 50 puntos básicos, un aliciente para los títulos locales por la eventual llegada de fondos frescos, en medio de los escollos que representan la recesión, la inflación y las trabas cambiarias (cepo).

Como parte de un plan económico ortodoxo, el presidente libertario Javier Milei presentó recientemente un proyecto presupuestario con el compromiso de mantener su conducta fiscal sin déficit y retomar el crecimiento económico.

Analistas y operadores opinan sobre la coyuntura nacional:

* "Los ambiciosos planes presupuestarios del Gobierno (...) se sustentan en proyectos económicos muy optimistas y cumplir el objetivo de 'déficit cero' será un desafío. Y, al mismo tiempo, hay pocas evidencias de que las autoridades vayan a abordar el desalineado tipo de cambio", dijo Capital Economics.

* "No sólo el recorte de tasas de la Fed, y las perspectivas de fuertes bajas por delante, vienen potenciando el apetito hacia los emergentes sino que también viene influyendo domésticamente el 'efecto blanqueo' y una creciente valorización de los inversores con respecto al proceso de ordenamiento económico, tanto desde el frente fiscal y monetario como desde la desinflación y la incipiente reactivación", afirmó el economista Gustavo Ber.

"El Gobierno anunció que la operatoria del 'CCL/MEP' se flexibilizó al quitar algunas restricciones para operar dólares financieros. Esto brinda un clima de mayor normalidad al mercado y contribuye al buen clima financiero. La brecha cambiaria se redujo en torno al 25%, con chances de alcanzar el 20% si el viento a favor se mantiene", comentó la consultora Delphos Investment.

* "Deberemos aguardar (...) para tener otro testeo del mercado. La próxima licitación del Tesoro será el 24 de septiembre donde Finanzas enfrentará el remanente de los vencimientos del mes por 7,26 billones de pesos (unos 7.540 millones de dólares)", recordó la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI).

* "Las perspectivas de inflación deberían nuevamente converger hacia abajo al menos en el corto plazo. Creemos que la inflación núcleo en el último tiempo estuvo indirectamente afectada por un reacomodamiento general en los precios", dijo la consultora Neix.

* "Nuestra tesis para la renta variable argentina es constructiva. Consideramos que más allá de los movimientos propios del mercado de toma de ganancias y bajas temporales, si el contexto internacional acompaña la tendencia de largo plazo alcista y si el Gobierno continúa mostrando resultados no hay razones para descartar romper máximos históricos en el mediano y largo plazo", sostuvo el Grupo IEB.

* "El recorte de tasas de la Reserva Federal, el cual se da en un escenario donde el mercado no incorpora una recesión, refuerza nuestra idea de bajar la calidad crediticia dentro de la renta fija", reportó la consultora Balanz.

* "Milei no puede llegar a las elecciones (de medio término en 2025) sin salir del cepo", dijo el economista Orlando Ferreres. "Veo bien al plan económico, porque ellos están atacando el déficit fiscal a través del ataque al gasto público y al balance del banco central para que no haya emisión y por lo tanto no haya inflación", acotó en declaraciones radiales. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)

Reuters