Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 28 de octubre al 1 de noviembre

BUENOS AIRES, 28 oct (Reuters) - Luego de que el riesgo país de Argentina rompiera el viernes un mínimo del nivel psicológico de 1.000 unidades analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América latina.

Señales alentadoras de un reacomodamiento económico con la base de mantener un equilibro fiscal y una tendencia declinante de la inflación fueron la base para un importante salto en los mercados de activos.

El apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que proporcionan 8.800 millones de dólares en financiación para el desarrollo económico, y un 'Repo' con bancos privados para afrontar el pago de capital de deuda, dieron tranquilidad al mercado, al margen de que el Ministro de Economía Luis Caputo dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se renegociará en 2025.

* "Cuando parecía que los activos locales comenzaban a flaquear ante la proximidad de la finalización del blanqueo, aparecieron más conejos de la galera", dijo Andrés Vernengo de CMA.

"Nuevo financiamiento asignado por instituciones multilaterales de crédito, además de la evaluación positiva del GAFI y el acercamiento con el FMI, lo cual llevó a que los activos locales, en especial los bonos, subieran considerablemente, bajando el riesgo país a mínimos de los últimos cinco años, y el dólar cable retrocediera casi sesenta pesos en la semana", detalló.

* "Al registrarse señales de eventual apoyo externo, lo cual constituye la principal limitación a la situación local, los mercados han intentado anticiparse acentuando la ola de optimismo", dijo VatNet Financial Research.

* "Hay que tomar este momento con cautela, sin euforia. Cuando hay estos episodios o escenarios como de euforia, que se van retroalimentando, me parece que en Argentina sabemos muy bien que con eso hay que tener cuidado", dijo en declaraciones radiales el economista Fabio Rodríguez.

"Cuando seguís teniendo frentes abiertos de vulnerabilidad, propios o heredados, obviamente hay que tomarlo con mesura, con calma, pero eso no quita que las cosas le están saliendo al gobierno", agregó.

* "La semana cerró con el mercado muy positivo con los activos argentinos. La baja del riesgo país hasta los 967 puntos básicos refleja la fuerte suba de la deuda “hard dollar” que fue traccionada por anuncios de financiamiento multilateral, la continuidad de las compras del banco central en el mercado cambiario y la posibilidad de refinanciar los vencimientos de 2025", señaló Delphos Investment.

* "El humor del mercado no podría ser mejor ante una combinación de noticias favorables -rumores de repo por 2.700 millones de dólares que cubrirían los pagos de los Globales del año entrante, préstamos de organismos internacionales, suba de depósitos en dólares, y la lista sigue-, recordó el Grupo SBS.

* "Hay algo muy importante, nada puede funcionar si no funciona la macroeconomía del país. Sin eso no va a funcionar nada. Hoy hay visiones antagónicas de que el Estado es malo o bueno y eso no lleva a ningún lado", dijo en declaraciones radiales Santiago Urbiztondo, economista de FIEL.

"No tengo la respuesta de qué es lo que hay que hacer, pero creo que estamos en un punto endeble para que funcione", señaló y estimó que "todo se está haciendo a las apuradas, reforma del Estado, equilibrio fiscal".

* El índice producción industrial realizado por la consultora Orlando Ferreres & Asociados (IPI-OJF) señala que en septiembre el indicador se contrajo 0,3% interanual, acumulando para los primeros nueve meses del año una caída de 8,2%.

La medición desestacionalizada registró una suba mensual de 1,9%, agregó.

* "El optimismo del mercado derivado de la mejora en la expectativa inflacionaria ha impulsado una mayor demanda de instrumentos de tasa fija, especialmente de tramo largo", dijo Inveqc Consulting.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Eliana Raszewski)

