Mercados globales-asia alcanza máximos de dos años y medio tras las medidas de estímulo en china

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 24 sep (Reuters) - Las bolsas asiáticas subían el martes hasta alcanzar su nivel más alto en más de dos años y medio, animadas por las amplias medidas de estímulo adoptadas por China, mientras que las expectativas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos mantenían en alto el apetito de riesgo y al dólar bajo presión. En una conferencia de prensa muy esperada, los principales reguladores financieros de China dieron a conocer una serie de medidas, diciendo que recortarían las reservas bancarias en 50 puntos básicos al tiempo que reducirían los tipos hipotecarios para tratar de estimular el lento crecimiento económico. "Creo que son medidas bastante audaces por parte de las autoridades", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

"No se puede calificar como un estímulo 'big bang'. Se dirige sobre todo a los mercados financieros y a apoyar el sistema bancario. (...) En general, para los inversores, es algo muy alcista". Las acciones chinas avanzaban y el índice CSI300 sumaba un 2,4%, mientras que el índice compuesto de Shanghái también ganaba un 2,38%. El índice Hang Seng de Hong Kong aumentaba más de un 3,2%, alcanzando un máximo de cuatro meses. Con ello, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, crecía un 0,92% hasta 591,47, niveles vistos por última vez en abril de 2022. Las bolsas europeas también apuntaban a una apertura más fuerte, con los futuros del Eurostoxx 50 y del DAX alemán un 0,5% al alza, mientras que los del FTSE crecían un 0,355%. Las acciones chinas se han quedado rezagadas en la región: el índice CSI300 ha perdido un 4% en lo que va de año, habiendo tocado mínimos de varios años, en un momento en que las medidas de estímulo poco sistemáticas de las autoridades no lograron impulsar su tambaleante economía y decepcionaron a los mercados.

Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversión de OCBC, dijo que sigue habiendo dudas sobre si las últimas medidas son la bala de plata que cambiará el rumbo de la economía y el mercado bursátil chinos. "Probablemente se necesitará algo más que la política monetaria para ayudar a la economía a recuperarse y para que la caída del sector inmobiliario se resuelva de forma eficaz. En los próximos trimestres podría haber más medidas de flexibilización y más audaces". El Nikkei japonés subía un 0,8% y alcanzaba un máximo de casi tres semanas, mientras que el yen se debilitaba a 144,11 por dólar. El Banco de Japón mantuvo estables los tipos de interés el viernes, señalando que no tenía prisa por subir más los costes de los préstamos. En un discurso pronunciado en una reunión con líderes empresariales celebrada el martes en Osaka, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que era apropiado subir los tipos si la inflación tendencial aumentaba de acuerdo con sus previsiones. Las bolsas estadounidenses cerraron el lunes con ligeras subidas, mientras los operadores seguían asimilando la gran decisión de la Reserva Federal, que explicó la necesidad de la rebaja de 50 puntos básicos. Por su parte, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo estables los tipos de interés, tal y como se esperaba, y reiteró la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva, a diferencia de la Reserva Federal, que inició su ciclo de relajación con un recorte de 50 puntos básicos la semana pasada. El dólar australiano se revalorizaba un 0,35% hasta los 0,6862 dólares estadounidenses, tocando su nivel más alto en 2024 tras las medidas políticas anunciadas en China y los comentarios de línea dura del banco central de Australia.

Según la herramienta Fedwatch de CME, los mercados están divididos en cuanto a si el banco central estadounidense aplicará otro recorte de 50 puntos básicos o de 25 puntos básicos en noviembre. Los mercados prevén una relajación de 76 puntos básicos este año. Elias Haddad, estratega jefe de mercados de Brown Brothers Harriman, afirmó que el mercado está sobrevalorando la capacidad de la Reserva Federal para relajar su política monetaria. "Sin embargo, es probable que se necesiten datos sólidos sobre el empleo en EEUU para que se produzca una reevaluación al alza de las expectativas sobre los tipos de interés de la Fed". El próximo informe de nóminas no agrícolas se publicará el 4 de octubre y, hasta entonces, Haddad afirma que una Fed más a favor de los estímulos monetarios y una economía estadounidense fuerte respaldarán la confianza del mercado y debilitarán aún más al dólar frente a las divisas sensibles al crecimiento. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis monedas rivales, se situaba en 100,95, no lejos del mínimo de un año de 100,21 tocado la semana pasada. El euro se mantenía estable en 1,1117 dólares, tras haber caído cerca de un 0,5% el lunes, después de que los informes de actividad empresarial de la economía de la zona euro decepcionaran, aumentando las expectativas de más recortes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo este año. En las materias primas, los precios del petróleo avanzaban, con los futuros del crudo Brent subiendo un 0,92% a 74,58 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense aumentaban un 1%, a 71,14 dólares. Los precios del crudo cayeron el lunes tras las preocupaciones sobre la demanda, así como por los débiles datos económicos de Europa. El oro alcanzaba un máximo histórico de 2.637,79 dólares, después de que la escalada de tensión en Oriente Próximo atrajo flujos de refugio.

(Edición de Sam Holmes y Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

