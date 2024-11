Mercados globales-el dólar se encamina a una subida semanal mientras powell hace subir los rendimientos

(Precios actualizados a las 0530 GMT)

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 15 nov (Reuters) - El dólar estadounidense se preparaba para una gran subida semanal el viernes, acercándose a máximos de un año, mientras que el giro de la Reserva Federal hacia una política monetaria de línea dura alentaba los rendimientos del Tesoro a corto plazo, lo cual dejó a Wall Street y a los futuros de las bolsas europeas en números rojos. Las bolsas asiáticas parecían terminar una semana de volatilidad brutal con una nota más estable, ayudadas por la publicación de unos datos chinos que constataron que las ventas minoristas en la segunda economía más grande del mundo superaron las previsiones en octubre, una señal positiva para el gasto del consumidor, aunque otros indicadores fallaron. El jueves, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no había necesidad de apresurar los recortes de tipos, ya que la economía sigue creciendo, el mercado laboral es sólido y la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, lo que atenúa las expectativas de un recorte de tipos el próximo mes. Los futuros de los fondos de la Fed se desplomaron, con una caída de 7 puntos en diciembre, e implican solo 71 puntos básicos de recortes de tipos para finales de 2025. Un recorte de tipos el mes que viene ya no es un acontecimiento de alta probabilidad, y ahora solo tiene un 61% de probabilidades, comparado con el 82,5% de la sesión anterior. Esto ha hecho subir al dólar en general, especialmente frente al euro, ya que las expectativas de una política monetaria más agresiva en Europa han debilitado aún más a la moneda única, que ya cotiza en mínimos de un año. Goldman Sachs considera ahora un mayor riesgo de que la Fed pueda ralentizar el ritmo de la flexibilización antes, posiblemente tan pronto como las reuniones de diciembre o enero, mientras que JPMorgan todavía prevé que la Fed recortará en diciembre, aunque espera que el banco central pueda reducir el ritmo de flexibilización en enero. "Tras el fuerte repunte que supuso la elección de Trump y su posterior impacto en las expectativas de beneficios empresariales, el entusiasmo del mercado se está moderando por la mayor incertidumbre sobre los tipos de interés, especialmente de cara al año que viene", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com. El viernes, los futuros del Nasdaq caían un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 retrocedían un 0,3%. Los futuros del EUROSTOXX 50 perdían un 0,4%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,4%, pero seguía con una caída del 4,1% en la semana, su mayor pérdida en términos semanales desde junio de 2023. Un índice regional de asistencia sanitaria tuvo un peor desempeño y caía un 0,7%, después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombrara a Robert F. Kennedy Jr., un destacado escéptico de las vacunas, para dirigir la principal agencia sanitaria estadounidense. El Nikkei de Tokio, sin embargo, avanzaba un 0,7% impulsado por un retroceso del yen, que mejoró las perspectivas de los exportadores japoneses. Aun así, bajaba un 1,7% en la semana. El dólar lleva cinco días ganando terreno al yen, y subía otro 0,1% hasta 156,36, el nivel más alto desde julio. Pero los bajistas del yen se mantenían en guardia, después de que el Ministerio de Finanzas japonés advirtiera de que el Gobierno tomaría medidas contra los movimientos excesivos de la divisa. El Banco de Japón también anunció que el gobernador Kazuo Ueda pronunciará un discurso el lunes, que se observará para detectar cualquier pista sobre el calendario de la próxima subida de tipos. Las acciones chinas recortaban las pérdidas anteriores, ya que, según los datos oficiales, las ventas minoristas aumentaron un 4,8% en octubre, por encima de lo esperado, pero el crecimiento de la producción industrial no alcanzó las previsiones y se acentuó el descenso de la inversión inmobiliaria. Los valores chinos perdían un 0,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong avanzaba un 0,5%. En cuanto a la política monetaria estadounidense, incluso antes de que Powell hablara, los datos de precios a la producción mostraron que el indicador subyacente sorprendió ligeramente al alza, lo que también preocupó a los mercados por el ritmo de la futura relajación. Los rendimientos del Tesoro a corto plazo se dispararon en la víspera y se mantenían elevados el viernes. El rendimiento a dos años seguía en el 4,358%, tras haber subido 6 puntos básicos el día anterior y cerrado en el 4,357%. En los mercados de divisas, el dólar se prepara para una gran subida semanal del 1,7% frente a sus principales pares. El euro registraba fuertes pérdidas y se situaba en 1,0541 dólares, con una pérdida semanal del 1,7%. Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo mostraron que el recorte del mes pasado fue probablemente una medida de seguridad. Sin embargo, los mercados se muestran más moderados respecto al BCE y ven un 36% de posibilidades de que intensifique su relajación en diciembre con un recorte de medio punto para protegerse de los riesgos para el crecimiento. También apuestan a que el BCE tendrá que recortar en cada reunión hasta mediados del año que viene. El fortalecimiento del dólar ha presionado a los precios de las materias primas, y el oro ha bajado un 4,4% esta semana en , hasta 2.565,18 dólares, con lo que la pérdida mensual hasta la fecha se eleva a un considerable 6,5%. El petróleo también ha bajado esta semana. Los futuros del crudo Brent registran una pérdida semanal del 2,8% y cotizan a 71,79 dólares el barril.

