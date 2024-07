Mercados globales-el yen alcanza su nivel más bajo en 38 años y el nikkei sube

Por Kevin Buckland

TOKIO, 2 jul (Reuters) - El dólar estadounidense alcanzaba el martes un máximo de casi 38 años frente al yen tras un repunte de los rendimientos del Tesoro, mientras los inversores contemplaban las perspectivas de una segunda presidencia de Donald Trump.

La debilidad de la divisa japonesa contribuía a que el Nikkei superara la marca psicológica de los 40.000 puntos por primera vez en tres meses, lo que convirtía al índice en un valor atípico en un contexto de dificultades para muchos otros mercados bursátiles regionales. El petróleo avanzaba tras el fuerte repunte de la sesión anterior, al iniciarse la temporada de conducción estival en el hemisferio norte. El dólar aumentaba el martes hasta 161,745 yenes, un nivel no visto desde diciembre de 1986. El par de divisas es muy sensible a los rendimientos estadounidenses y el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años escalaba casi 14 puntos básicos, hasta el 4,479%, para empezar la semana.

Analistas atribuían el movimiento a las expectativas de que Trump gane la presidencia, lo que se traduciría en un aumento de los aranceles y del endeudamiento público. La rentabilidad a 10 años se situaba en el 4,4415% en Tokio. La vacilante actuación del presidente estadounidense, Joe Biden, en el debate de la semana pasada fue el detonante de la subida de los rendimientos, pero un catalizador adicional se produjo con el fallo de la Corte Suprema el lunes de que Trump tiene una amplia inmunidad judicial sobre los intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020, dijo Chris Weston, jefe de análisis de Pepperstone.

"Los operadores de bonos tienen un ojo puesto en las crecientes probabilidades de que Trump se haga con la Casa Blanca y el mercado intuye que Trump 2.0 será inflacionista", dijo Weston. El malestar del yen tiene a los operadores en alerta máxima por la intervención japonesa, después de que las autoridades gastaran unos 9,8 billones de yenes (60.650 millones de dólares) en los días que abarcaron finales de abril y principios de mayo, cuando la divisa se desplomó hasta 160,82 por dólar. El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, reiteró el martes que las autoridades están vigilando los mercados de divisas, pero no repitió la advertencia de que estaban preparadas para actuar. "Los agentes del mercado siguieron ignorando sus comentarios y parecen estar poniendo a prueba la determinación del Ministerio de Finanzas de apoyar al yen", dijo Carol Kong, estratega del Commonwealth Bank of Australia. "El camino de menor resistencia es, por tanto, nuevas ganancias en el USD/JPY". Como resultado, el Nikkei aumentaba más de un 1%, situándose por encima de otros grandes mercados de la región. El Hang Seng de Hong Kong sumaba un 0,4%, gracias a las ganancias de los valores inmobiliarios, pero el índice referencial del mercado continental se mantenía sin casi variación y el índice de referencia de Taiwán, de fuerte componente tecnológico, retrocedía un 0,74%. Los futuros del S&P 500 estadounidense apuntaban un 0,13% a la baja, tras una subida del 0,27% del índice el día anterior. Los futuros del Stoxx 50 paneuropeo cedían un 0,12%, después de que el Stoxx 600 avanzara un 0,3% el lunes. El euro recuperaba terreno frente al dólar el martes tras un repunte de alivio, después de que el ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) no obtuviera tantos votos como pronosticaban algunas encuestas en las elecciones francesas del fin de semana. Los partidos políticos rivales se han unido para intentar impedir que el RN obtenga la mayoría en la segunda vuelta del domingo, retirándose de las circunscripciones en las que otro candidato está mejor situado. El plazo para retirarse de la votación finaliza el martes. El euro descendía un 0,12%, hasta 1,0727 dólares, tras alcanzar el lunes los 1,0776 dólares por primera vez desde el 13 de junio. La libra esterlina perdía un 0,14%, hasta 1,2633 dólares.

El yuan chino volvía a caer a mínimos de siete meses, lastrado por un amplio cambio en la orientación diaria del banco central que, según los analistas, indica que las autoridades están dispuestas a permitir una mayor relajación de la moneda. En las operaciones en el extranjero, el dólar alcanzaba los 7,3085 yuanes, el nivel más alto desde mediados de noviembre. La política monetaria de EEUU será el centro de atención más tarde en el día, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hable en un evento organizado por el Banco Central Europeo en Sintra, Portugal. Un desfile de datos de empleo potencialmente cruciales en EEUU comienza el martes con el informe JOLTS de ofertas de empleo, uno de los favoritos de la Fed, seguido de las cifras ADP un día después y las importantísimas cifras mensuales de empleo el viernes. En los mercados energéticos, los futuros del Brent avanzaban un 0,25%, hasta los 86,82 dólares por barril, tras una subida del 1,9% en la víspera. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía un 0,17%, a 83,52 dólares, ampliando un salto del 2,3% respecto a la sesión anterior.

