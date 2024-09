Mercados globales-la cautela se impone en asia ante un clima de cautela que impulsa al yen

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 5 sep (Reuters) - Las bolsas asiáticas mostraban poco interés por la toma de nuevas posiciones compradoras el jueves y las acciones japonesas caían a su nivel más bajo en tres semanas, en un momento en que los inversores buscaban seguridad, elevando al yen a un máximo de un mes, mientras que las preocupaciones económicas de Estados Unidos alentaban las perspectivas de que la Reserva Federal recorte los tipos. En una semana repleta de datos, los inversores buscan pistas sobre la salud de la economía estadounidense y el mercado laboral, con los mercados en vilo tras las débiles cifras manufactureras del martes y los dispares datos laborales del miércoles. En medio de este frágil clima, el índice de referencia japonés Nikkei caía más de un 1%, hasta su nivel más bajo en tres semanas, mientras que las acciones de Taiwán, con un fuerte componente tecnológico, y las de Corea del Sur mostraban leves avances, cediendo gran parte de lass ganancias que registraban anteriormente. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, sumaba un 0,25%, moderado tras haber caído casi un 3% durante una racha de tres días de pérdidas. El índice había subido más de un 0,6%, pero cedió esos avances. Los futuros indicaban que las bolsas europeas abrirían en negativo, con los futuros del Eurostoxx 50 bajando un 0,25%, los futuros del DAX alemán disminuyendo un 0,3% y los futuros del FTSE cediendo un 0,25%. "Septiembre ha sido históricamente un mes difícil para los activos de riesgo", afirmó Daniel Tan, gestor de carteras con sede en Singapur de Grasshopper Asset Management. "No es inusual que los gestores de carteras globales tomen algunas ganancias, dado el fuerte rendimiento en julio y agosto". El jueves, los inversores centrarán su atención en una lectura del sector servicios estadounidense y en los datos de solicitudes de subsidio de desempleo, pero la principal preocupación de la semana será el esperado informe del viernes sobre las nóminas no agrícolas de agosto. Se espera que este informe ofrezca las pistas más claras sobre la evolución de la economía y sobre si la Reserva Federal recortará los tipos de interés en un cuarto o medio punto porcentual este mes.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal del 17 y 18 de septiembre es del 44%, frente al 38% del día anterior.

Los operadores prevén ahora una relajación de 110 puntos básicos este año en las tres reuniones restantes de la Reserva Federal. El más reciente cambio en las expectativas de los mercados ocurre después de que los datos del miércoles mostraran que las ofertas de empleo de EEUU cayeron a un mínimo de 3 años y medio en julio, lo que sugiere que el mercado laboral estaba perdiendo fuerza. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que la Reserva Federal necesitaba recortar los tipos de interés para mantener la salud del mercado laboral, pero que ahora depende de los datos económicos que se vayan conociendo para determinar en qué medida.

Los analistas prevén que la confianza siga siendo frágil y que los valores más ligados al crecimiento económico se resientan. "A corto plazo, creo que seguirá habiendo caídas en los valores tecnológicos estadounidenses, debido a la confianza y a los movimientos técnicos", afirmó Francis Tan, estratega jefe para Asia de Indosuez Wealth Management.

"Animamos a moverse hacia los sectores de valor, (...) fijándose más en los nombres más —puede llamárseles aburridos— de telecomunicaciones, sanitarios y algunos sectores relacionados con servicios energéticos e infraestructuras". En el mercado de divisas, el dólar se mantenía a la defensiva, al aumentar las probabilidades de mayores recortes de tipos. El yen japonés era uno de los mayores beneficiarios de la huida de los inversores de los activos de riesgo. En el momento de elaboración de este artículo cotizaba a 143,46 por dólar, por debajo del máximo de un mes de 143,20 alcanzado en la sesión anterior. En la semana ha subido casi un 2%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantenían en calma en los mercados asiáticos el jueves, tras caer en picado en la sesión anterior. La rentabilidad de los bonos a 10 años se situaba en el 3,765%, mientras que la de los bonos a dos años apenas variaba hasta el 3,764%. En cuanto a las materias primas, los futuros del crudo Brent subían un 0,37%, hasta 72,97 dólares, tras caer un 1,42% en la sesión anterior. Los futuros del crudo West Texas Intermediate avanzaban un 0,38%, a 69,46 dólares, tras caer un 1,62% el miércoles.

(Edición de Shri Navaratnam y Clarence Fernández; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

