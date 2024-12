Mercados globales-las apuestas sobre tipos animan las bolsas y el bitcóin supera los 100.000 dólares

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 5 dic (Reuters) - El bitcóin superó los 100.000 dólares el jueves, en un momento en que los inversores apuestan por un cambio normativo favorable en EEUU, mientras que las bolsas asiáticas mostraban repuntes después de que los índices de Wall Street marcaran máximos históricos por la creciente confianza en los recortes de los tipos de interés en EEUU. El bitcóin alcanzaba la barrera de los 100.000 dólares en la mañana asiática y se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 103.400 dólares.

"Al fin y al cabo, no es más que una cifra", dijo Geoff Kendrick, responsable mundial de análisis de activos digitales de Standard Chartered.

"Pero la realidad es que hemos sido capaces de llegar a este nivel porque la industria se ha institucionalizado este año en particular - y eso es sobre todo la entrada de ETF", dijo, refiriéndose a los fondos negociados en bolsa aprobados a principios de este año. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow habían alcanzado máximos históricos en la víspera. Durante la última semana y media, los mercados prácticamente han descontado un recorte adicional de los tipos de interés estadounidenses para 2025, y la probabilidad implícita de un recorte en diciembre ha subido desde cerca del 50% hasta alrededor del 75%. Los futuros del S&P 500 retrocedían un poco, mientras que los futuros europeos caían un 0,2%. Las acciones alemanas han subido un 4% en una semana y se encuentran en niveles récord. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 0,2%, mientras las ventas en Hong Kong contrarrestaban las ganancias en Australia y Japón. El Nikkei japonés alcanzaba máximos de tres semanas y subía un 0,4%. El Hang Seng de Hong Kong caía alrededor de un 1,1%. En Estados Unidos, la encuesta ISM mostró una ralentización de la actividad en el sector servicios en noviembre, tras los grandes avances de los últimos meses. Los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años retrocedían tres puntos básicos, hasta el 4,182%. En Asia se mantenían estables. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hizo comentarios equilibrados en un evento del New York Times el miércoles, en el que describió la economía como en buena forma, pero no expresó opiniones que contradigan los recortes de tipos que descuentan actualmente los mercados.

